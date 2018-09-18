أشغال الشارقة تنجز الأعمال الإنشائية في حديقة القرائن 3

الشارقة 24:

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة الأعمال الإنشائية في حديقة القرائن 3 بالشارقة، تلبيةً لمطالب سكان المنطقة، وتنفيذاً لبنود خطتها التنموية، وقامت بتسليمها لبلدية الشارقة بتكلفة 3.5 مليون درهم، ولتكون إضافة جديدة إلى منظومة الحدائق والمتنزهات، التي تقوم بتنفيذها الدائرة في سبيل إيجاد متنفسات جديدة في مختلف أنحاء الإمارة.

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن المشروع يندرج ضمن بنود الخطة التنموية للدائرة الخاصة بمدينة الشارقة، وتزامناً مع حصول الإمارة على عدة ألقاب منها مدينة صديقة للأطفال واليافعين وللمسنين، مثمناً توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، التي تعكس رؤية سموه في استكمال الخطط التنموية والحيوية الشاملة بإمارة الشارقة، مؤكداً أن الدائرة تكرس جهودها خلال المرحلة المُقبلة للارتقاء بجودة أعمالها والانتهاء من المشاريع وفق البرنامج الزمني للمشروع، بما يلبّي احتياجات أبناء الإمارة، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها ويلبي احتياجات المجتمع، ويوفر كل الخدمات لهم، إذ تولي الحكومة اهتماماً واضحاً بإقامة الحدائق وزيادة نسبة المساحات الخضراء، كما وتهتم بنوعية الحدائق المقامة وتحرص على تميزها وتلبيتها لجميع اهتمامات شرائح وفئات المجتمع.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الله نعمان رئيس قسم الإشراف بالدائرة أنه تم تزويد الحديقة الممتدة على مساحة 20 ألف متر مربع بملعب كرة سلة وآخر لكرة الطائرة، وغرفة حارس ومبنى دورات مياه للرجال ومثله للنساء ومباني خدمات، إلى جانب إحاطة الحديقة بأسوار ديكورية على طول 540 متراً وممرات داخلية من الأنترلوك على مساحة 460 متر مربع، مؤكداً أنه تم تسليم الحديقة إلى بلدية الشارقة والتي ستقوم بأعمال التجميل الزراعي، كما تم توصيل الكهرباء والماء إلى المباني على حمولة تبلغ 15.63 كيلو واط، و تركيب 50 عمود إنارة من المصابيح الموفرة للطاقة.

من جهتها، أكدت مدير إدارة عقود المباني فاطمة حسن على حرص كل من الدوائر المحلية على تضافر الجهود الحريصة على تنويع خيارات الترفيه والاستجمام في المدينة، وإيجاد البيئة النموذجية والمثالية لقضاء العائلات أروع اللحظات في متنزهات وحدائق تمتلك كل المقومات من بيئة صحية ونظيفة وآمنة، وخدمات عصرية، ومرافق متكاملة.

وذلك من خلال إضافة العديد من المكونات والمرافق الترفيهية والرياضية، نظراً لما تمثله الحديقة من متنفس حيوي لسكان منطقة القراين والمناطق المجاورة ولتتمكن من خدمة الفئات العمرية المختلفة لزوار الحديقة، بحيث تشمل العديد من الأنشطة والفاعليات، وأفادت حسن أن الدائرة انتهت مؤخراً من إنشاء حديقة المفرق بكلباء بتكلفة 2.5 مليون درهم، كما تقوم بعدة مشاريع حدائق في مدينة الشارقة منها حدائق مناطق النوف والقرائن وأخرى في الرحمانية و السيوح.