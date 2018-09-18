جزيرة العلم تنظم فعاليات رياضية للسيدات والأطفال

الشارقة 24:

في إطار احتضانها وتنظيمها لعدد من الفعاليات الرياضية والترفيهية التي تلائم مختلف أفراد العائلة على مدار العام، تنظم جزيرة العلم في الشارقة، حالياً، فعاليات وأنشطة رياضية مخصصة للسيدات والأطفال، تستمر حتى أبريل 2019.

تحتضن الجزيرة فعالية "يوم الجري للسيدات" كل ثلاثاء من الساعة 7:30 إلى الساعة 8:30 مساءً لغاية شهر أكتوبر، بالتعاون مع فريق "ترايثلون الشارقة"، وتقام الفعالية، التي تفتح أبواب الاشتراك فيها مجاناً، على مضمار الجري في الجزيرة، والمصمم بمعايير عالمية المستوى، حيث تلائم هذه الفعالية الفتيات والسيدات كافة من الهواة والمحترفين، ممن يرغبن بممارسة هذه الرياضية بشكل يومي في مضمار مخصص لهن وبأريحية تامة.

واعتباراً من شهر أكتوبر وحتى أبريل 2019، تقدم جزيرة العلم دروساً متخصصة في التزلج بالعجلات للأطفال من عمر عامين وحتى 15 عاماً، على يد فريق من المدربين المحترفين من "مركز روك سبورتس الرياضي"، المتخصص في التدريب على التزلج بالعجلات، وتتضمن الدورة الواحدة 8 دروس بكلفة 350 درهماً، وتقام كل يومي جمعة وسبت من الساعة 5:30 إلى 6:30 مساءً.

ويمكن للمتدربين الاستمتاع بتناول وجبات خفيفة صحية ومرطبات بعد ساعة من الرياضة والحماسة في مطعم "جونز ذا غروسر" الشهير، أو اختيار ما يرغبون به من مأكولات متنوعة متوافرة على شاحنات الطعام الموزعة في أنحاء الجزيرة.

وأكدت خلود سالم الجنيبي، مدير جزيرة العلم، أن فصل الصيف يمثل فرصة رائعةً كل عام لتوعية أفراد المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة وتشجيعهم على تبني أسلوب حياةٍ صحية، وصممت جزيرة العلم لتكون مجمعاً ترفيهياً فريداً في الهواء الطلق يتضمن مرافق وخدمات متطورة تلبي احتياجات العائلات، فهي مجهزة بمسار للجري بمواصفات عالمية، إلى جانب مساحات خضراء واسعة لممارسة اليوغا والتأمل، ومناطق مخصصة لركوب الدراجات والتزلج، وغيرها.

وأضافت، أن جزيرة العلم تهدف من خلال هذه الأنشطة الرياضية المتنوعة أن تكون جزءاً مهماً من الحملات التوعوية والمبادرات والفعاليات المجتمعية التي تطلقها إمارة الشارقة، والتي تستهوي مختلف شرائح المجتمع، وتتنوع فعالياتنا ما بين الرياضية والترفيهية والثقافية والفنية وغيرها الكثير.