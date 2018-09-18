أيمن الباروت يشيد بإنشاء "المجلس الاستشاري للأطفال"

الشارقة 24:

أشاد أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل بقرار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" بإنشاء مجلس استشاري للأطفال يكون تابعاً لمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مؤكداً أن القرار يأتي في سياق رؤية الدولة وحرص قيادتها الرشيدة على تنشئة الطفل وفق مبادئ الهوية الوطنية، واحترام ثقافة الحوار والانفتاح على الآخر، وتوعية الطفل بحقوقه وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والحماية والمشاركة.

وأشار الباروت إلى أن القرار يمثل نهجاً حضارياً يتلاقى مع كافة الخطط والبرامج والسياسات التي كرستها الدولة لبناء ريادة نوعية من الأطفال، تحقيقاً لمشاركتهم بطرح أفكارهم الداعمة لصناع القرار في كافة المجالات.

وأكد الباروت على أن المجلس سيتيح للطفل الإماراتي التعبير عن رأيه في كافة القضايا والموضوعات التي تمسه وإبداء المشورة في كل ما له علاقة مباشرة بواقعه ومستقبله، ويتجاوز ذلك إلى الممارسات العربية التي ستتخذ من التجربة الإماراتية النموذج ويفتح لها المجال لاقتفائه في ظل ما نفخر به من نجاح تجربة إمارة الشارقة المتفردة في إنشاء مجلس شورى الأطفال والتي عكست رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في أطفال أكثر ثقة بأنفسهم وأكثر إقبالاً على العطاء.