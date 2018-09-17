"البنية التحتية" تنشئ جسرين علويين للمشاة بشارع الشيخ خالد في خورفكان

الشارقة 24- وليد الشيخ:

كشف المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق والمواصلات في وزارة تطوير البنية التحتية عن تنفيذ عدد من مشاريع جسور علوية للمشاة في مدينة خورفكان.

وأوضح الحمادي، في تصريح لـ "الشارقة 24"، أن الوزارة وبعد دراسة تفصيلية على ضوء تقارير اختصاصية من الجهات المحلية بمدينة خورفكان، قررت إنشاء جسرين علويين للمشاة بشارع الشيخ خالد القاسمي بالمدينة، والذي يعد أحد الشوارع الاتحادية الرئيسة بالمدينة.

ولفت الحمادي إلى تحديد موقعي إنشاء الجسرين بالشارع الأكثر حيوية من حيث حركة السير المروري، مع مراعاة البؤر الأكثر نشاطاً بحركة سير المشاة على جانبيه، كونه شارعاً تجارياً يعج بالمحال.

وأضاف مدير إدارة الطرق والمواصلات بالوزارة: "أن المعابر العلوية من شأنها رفع معدلات السلامة للمشاة بالشارع بناء على تقارير الحوادث الصادرة عن الدوائر المحلية المختصة، وهو ما تهدف إليه الوزارة في مختلف مشاريعها التي تراعي في تنفيذها تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية".

وأفاد الحمادي: "أن إدارته في طور إنهاء الإجراءات اللازمة من دوائر الخدمات ذات الصلة، قبل بدء العمل في الجسر الأول في غضون أسابيع قليلة، على أن يتم إنجاز كافة الأعمال خلال 6 أشهر من تاريخ مباشرة العمل".

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 4 ملايين درهم، بواقع مليوني درهم لكل جسر، حسب تصريح مدير إدارة الطرق والمواصلات بوزارة تطوير البنية التحتية.

من جانبه، أشاد سعادة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، بقرار الوزارة بتنفيذ مشاريع الجسور، وعبر عن توقعاته بأن تسهم الجسور في ضبط الحركة بشارع الشيخ خالد القاسمي، والحد من الحوادث المرورية التي يتعرض لها مستخدمي الطريق من المشاة من آن لآخر.

وثمن النقبي جهود وزارة تطوير البنية التحتية وما تنفذه من مشاريع خدمية وتنموية تتسم بأرقى معايير الجودة، معتبراً أن الوزارة واحدة من أكثر الجهات التي تترجم مفهوم الشراكة والتكامل البناء بين الجانبين المحلي والاتحادي.