"خيرية الشارقة" تنظم برنامج "هندسة النجاح والتميز الوظيفي"

الشارقة 24:

نظمت جمعية الشارقة الخيرية، اليوم الإثنين، برنامجاً تدريبياً، في مسرح جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة، بعنوان "هندسة النجاح والتميز الوظيفي"، استهدف موظفي الجمعية، بهدف تحقيق المزيد من التحفيز والتشجيع للاستمرار في مسيرة التميز.

ويأتي البرنامج ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تنفذها وتنظمها الجمعية وفقاً لأجندتها وخطتها السنوية، إيماناً من إدارة الجمعية بأهمية الكادر البشري، وضرورة الاستمرار في تنميته مهارياً ومعرفياً وفنياً، وتغذيته بأدوات متعددة تُسهم في تحقيق النجاح الوظيفي، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق رؤية الجمعية المتمثلة بالريادة في التنمية المستدامة للأعمال الإنسانية.

قدم البرنامج، المدرب في التطوير الإداري والتمكين الوظيفي، عادل حسن المرزوقي، تناول فيه على مدار 3 ساعات، محطات وعناوين متنوعة في التميز الوظيفي، وكيف يمكن تحقيقه والوصول إليه.

وأوضح المرزوقي أن التميز الوظيفي هدف مهم تسعى إليه كل المؤسسات الحكومية والخاصة، بما يسهم في صقل مهارات الموظفين وتنمية قدراتهم الذهنية، لتقديم أفضل خدمة للفئات المستهدفة.

لافتاً إلى أن التميز يسهم في الارتقاء بالأداء الوظيفي، ويعمل على رفع مستوى الكفاءة والإنتاج والفعالية في العمل، وبالتالي تسعى المؤسسات دوماً إلى تحقيق أعلى مستويات التميز الوظيفي، وتعمل على الارتقاء بأداء موظفيها، بما يسهم في تحقيق الأهداف المباسرة والاستراتيجية، ويحقق النجاح تلو النجاح وصولاً إلى التميز.

من جانبه، أعرب علي الراشدي مدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية الشارقة الخيرية، عن شكره لإدارة الجمعية لسعيها الدؤوب في المساهمة المستمرة في زيادة التنمية المهارية للكادر البشري من منسوبي الجمعية، آملاً أن تتكلل الجهود لتحقيق ما تصبو إليه الجمعية.