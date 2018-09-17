شرطة الشارقة توضح مدى تأثير طبقة الأوزون على سلامة الموظفين

الشارقة 24:

تزامناً مع رؤية وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بالإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، محاضرة توعوية حول المحافظة على طبقة الأوزون، بالتزامن مع اليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون، بعنوان "مدى تأثير طبقة الأوزون على الصحة والسلامة المهنية للموظفين"، وذلك في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.

جاء ذلك بحضور عدد من ضباط وموظفي وموظفات القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي كانت ضمن إطار برنامج "لصحة والسلامة المھنیة للموظفین"، الهادف إلى توفير بيئة عمل سليمة وصحية، إلى جانب عرض أفضل الممارسات بشأن الصحة والسلامة المهنية.

تمحورت المحاضرة التي ألقاها الراصد الفلكي الأستاذ محمد فضل على أهمية طبقة الأوزون، تأثير طبقة الأوزون على الصحة والسلامة المهنية للموظفين، مخاطرها، كيفية تجنب الآثار، بالإضافة إلى عرض مادة فلمية عن الفلك وعلوم الفضاء.

بدورها، أكدت سعادة العقید أمینة الشوق مدير إدارة الموارد البشرية على حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة وبشكل مستمر على التوعية بجوانب الصحة والسلامة لموظفيها، التي تنعكس على الأداء الزظيفي للعاملين لديها.