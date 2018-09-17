"رواد" تطلق الماجستير المصغر في الاقتصاد وريادة الأعمال

الشارقة 24:

أطلقت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، برنامج الماجستير المصغر في الاقتصاد وريادة الأعمال، بحضور ممثلين من جهات حكومية شملت وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية، وشرطة الشارقة، والدائرة المالية المركزية، والهيئة العامة للرياضة، وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، ومعهد الشارقة للتراث، ومشاركة 17 موظفاً من الجهات الحكومية.

وأوضح حمد المحمود مدير المؤسسة، أن البرنامج يُقدم على مدار 15 يوماً، 100 ساعة، ما بين ورش العمل والتطبيقات العملية والتكليفات والدراسات الميدانية، ويستهدف المواطنين والمواطنات من موظفي الجهات الحكومية والمعنيين بريادة الأعمال، حيث يعمل البرنامج على إعداد خبراء لنشر فكر وثقافة ريادة الأعمال ودعم الإبداع والابتكار والارتقاء بالمؤسسات والمنظمات، لكي تصبح منظمات أعمال ريادية، تسهم بدورها وأدائها الريادي في تطوير بيئة الأعمال.

وتتضمن الورش، دراسة ومناقشة مفهوم اقتصاد ريادة الأعمال في المستقبل، ودور منظمات الأعمال الريادية في تحقيق التنمية، ودراسة ومناقشة سبل تطوير بيئة الأعمال الريادية في الدولة، وتقديم المقترحات بهذا الشأن، والتعرف على الاقتصاد الإبداعي وكيفية تطويره في المستقبل، وفهم العلاقة بريادة الاعمال، وتمكين القدرات البحثية لدى المشاركين للإحاطة بكل جوانب إدارة وتنفيذ المشاريع، للوصول إلى تحقيق الاستقرار والنهوض بالمجتمع، نحو التنمية المستدامة.

وأشار المحمود إلى أن المشاركين في البرنامج، سيقومون بإعداد بحث التخرج بالمشاركة مع مجموعة العمل التي عملوا معها خلال أيام التدريب في التكليفات العملية، وذلك بغرض إثراء المعرفة لديهم، وإتاحة الفرصة لكل مشارك في التركيز على أحد الجوانب التنموية في اقتصاد ريادة الأعمال، وسيتم تكريمهم ومنحهم شهادات معتمدة.