شرطة الشارقة تفتتح دورة المدرب المعتمد المتقدمة لفئة الضباط

الشارقة 24:

في إطار سعيها الدائم نحو تطوير أساليب التدريب وفق أحدث البرامج التي تقدم في أرقى الأكاديميات الشرطية على المستوى العالمي، افتتح المقدم فهد الحمودي رئيس قسم التدريب بمعهد التدريب بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، دورة المدرب المعتمد المتقدمة، وذلك ضمن الخطة التدريبية المعدة مسبقاً للضباط من رتبة رائد وما يليها، بهدف مواكبتهم لأحدث الوسائل التدريبية المتجددة، وإضافة مهارات جديدة لهم تسهم في نقل المعرفة والعلوم المكتسبة لزملائهم، وتحقيقاً للريادة التي تتطلع لها دوماً شرطة الشارقة بما يتوافق مع الهدف الإستراتيجي لوازرة الداخلية الرامي الى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وقال المقدم الحمودي: "لقد تم تقسيم الدورة الى 3 مراحل، تشتمل على 3 دورات وتستمر لمدة عام، يشارك فيها "18" ضابطاً من مختلف الإدارات بشرطة الشارقة، ونهدف من خلالها إلى صقل وتنمية مهارات المشاركين، وإكسابهم الجرعة الكافية من التدريب التي تؤهلهم لنقل المهارات والمعرفة التي اكتسبوها إلى زملائهم في محيط عملهم، كما نسعى من خلالها إلى تطوير أساليب التدريب المتبعة لتحقيق التكامل في العملية التدريبية ورفع نتائج الأثر التدريبي، ورفع كفاءة ومستوى الأداء للمنتسبين عن طريق التدريب المباشر والذي يحتوي على عدة محاور في سياسة التدريب لوزارة الداخلية منها، التوجه الفعال، وأساليب التدريب في موقع العمل، وطرق التعلم الذكي".

وتمنى في الختام التوفيق للمنتسبين بتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التي تحتويها الدورة.