فاطمة البلوشي: مجلة "المتطوع الصغير" إلكترونية موجهة للأطفال

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

خلال مؤتمر صحافي، أعلنت جائزة الشارقة للعمل التطوعي، صباح اليوم الإثنين، عن إطلاق النسخة الأولى من مجلة "المتطوع الصغير"، وهي مجلة الأولى من نوعها المتخصصة في مجال العمل التطوعي موجهة للأطفال، بحضور فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي للجائزة، وجاسم الحمادي أمين عام الجائزة.

وقالت فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي: "أطلقنا اليوم إحدى مبادرات الجائزة المختصة في مجال العمل التطوعي الموجهة للأطفال، وهي مجلة المتطوع الصغير، ضمن استراتيجية الجائزة 2017-2019، بهدف نشر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع لكافة الفئات ومن أبرزها فئة الأطفال وصغار السن".

وأضافت البلوشي: "أن مجلة المتطوع الصغير مخصصة لما هم دون 13 عام، وستكون فصلية كل 3 شهور بواقع 4 نسخ خلال العام، وستكون متوفرة ومتاحة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة، بالإضافة إلى المنصات الخاصة بالجائزة والمراكز التي تهتم بالطفولة".