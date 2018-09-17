"اقتصادية الشارقة" توقع اتفاقية مع "خدمتي المتميزة"

الشارقة 24:

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اتفاقية تعاون مع مركز خدمتي المتميزة لخدمات رجال الأعمال، وتنص الاتفاقية على توفير خدمات إلكترونية لمراكز الخدمة "أعمال" تمكنهم من تقديم خدمات اقتصادية الشارقة الإلكترونية للمتعاملين خارج الفروع الخاصة بالدائرة مثل: الموافقة المبدئية، حفظ الاسم التجاري، وطباعة الرخصة، وإنشاء حساب إلكتروني جديد وتجديد الرخصة وتحديث بيانات صاحب الرخصة، وحجز موعد التقييم الفني، وتأتي الاتفاقية في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية نحو تبسيط مزاولة الأنشطة التجارية، وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، وتوفير الوقت لرجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز معاملاتهم بكل يسر، وتماشياً مع خطة التحول الرقمي لإجراءات الدائرة.

وقع اتفاقية التعاون، التي جرت في مقر اقتصادية الشارقة كل من سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، والسيد محمد تاج الدين صاحب الرخصة، كما حضر توقيع الاتفاقية عدد من المسؤولين في دائرة التنمية الاقتصادية.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن مراكز الخدمة تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية، حيث توفر مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر من الأولويات الأساسية في مزاولة النشاطات التجارية، ونحن سعداء بالتشارك مع مركز "أعمال" الذي سيشكل إضافة مهمة في قائمة مزودي خدمات الدائرة، ومساهم فعال في رفع مستوى الكفاءة في خدمة مجتمع الأعمال من الجمهور والمتعاملين.

وأوضح سعادته أن نسبة المعاملات المنجزة عبر مراكز الخدمة والخدمات الرقمية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس وصلت إلى 86% من المعاملات المنجزة على مستوى الإمارة، وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في عملية التحول الرقمي للإجراءات بغرض تقديم كافة التسهيلات وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن، من أجل تعزيز الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة.

وأشار سعادته إلى أن الدائرة ستقدم حزمة من البرامج والدورات التدريبية لموظفي المركز، وعقد الزيارات الدورية للاطلاع على كفاءة المركز، بالإضافة إلى إقامة مجموعة من ورش العمل المشتركة لتبادل المعلومات بشأن أي تحديث يطرأ على إجراءات تسجيل وترخيص الأنشطة التجارية، والتي تتضمن المذكرات الداخلية والقوانين الاتحادية والتغييرات في الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الإجراءات المعمول بها في الدائرة.

وتشكل هذه الاتفاقية واحدة من الجهود المستمرة نحو تنويع النوافذ المقدمة لخدمات الدائرة، وبهذا يرتفع عدد مكاتب تقديم الخدمات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية إلى 12 مكتباً.

وأضاف السويدي، أن اقتصادية الشارقة تسعى بشكل متواصل إلى تعزيز الرقي والتميز في تقديم الخدمات الإلكترونية مع مختلف القطاعات الخاصة.