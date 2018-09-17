بلدية الشارقة تجدد شهادة "الأيزو" في إدارة الجودة

الشارقة 24:

تمكنت بلدية مدينة الشارقة من تجديد شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة الأيزو 9001:2015، وفقاً للتقرير الصادر عن الشركة المُقيمة، ونتائج التدقيق على جميع إجراءات العمل، التي أظهرت التزام البلدية الكامل بمتطلبات النظام الإداري المتوافق مع المواصفة المذكورة.

وقال ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة: "إن البلدية تسعى دائماً إلى تطوير منظومة عملها ورفع مستوى جودة خدماتها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تكريس كل الجهود والطاقات الممكنة في جميع الدوائر الحكومية بالشارقة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة الباسمة، بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية والنظم الإدارية الحديثة".

وأكد الطريفي: "أن نجاح البلدية في تجديد شهادة الأيزو 9001:2015 على مستوى الدائرة بأكملها جاء تتويجاً للجهود الكبيرة التي يبذلها جميع العاملين في البلدية لمتابعة ومراجعة متطلبات الجودة الشاملة على مدار العام، ومعالجة نقاط الضعف بشكل مهني ومدروس، والتعامل مع التحديات والمخاطر التي تطرأ على سير العمل بالبلدية ووضع خطط العمل اللازمة لمواجهتها والتغلب عليها، علاوةً على الاستفادة من نقاط القوة والفرص المتاحة بالدائرة لزيادة مواردها وتقليل نفقاتها التشغيلية والإدارية وتسهيل إجراءات الخدمات بما يساهم في زيادة معدلات رضا وسعادة المتعاملين مع البلدية".

ومن جهته، قال عبد الله القايدي مساعد مدير عام بلدية مدينة الشارقة للدعم المؤسسي: "إن تجديد شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة الأيزو 9001:2015 في جميع إجراءات العمل بمختلف قطاعات وإدارات البلدية يترجم على أرض الواقع السياسة الاستراتيجية الناجحة التي وضعتها الإدارة العليا بالبلدية، والتي يقع على رأس أولوياتها إسعاد المتعاملين، والارتقاء بالعمل البلدي، وتطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات وتطبيق النظم الإدارية والعلمية الحديثة"، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الإنجاز يشكل خطوة مهمة في إطار عملية نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي التي تتبناها الدائرة.

وأكدت بدور الحمادي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالبلدية، أن شهادة الأيزو التي حصلت عليها العام الماضي ونجحت في تجديدها هذا الأسبوع كان لها دور كبير في تطوير إجراءات العمل بالبلدية واختصار الكثير من الوقت والجهد على المتعاملين في الكثير من الخدمات التي تقدمها البلدية، وهذا ما لمسته البلدية من نتائج استبيانات "انطباعكم عنا" التي تجريها البلدية لقياس معدلات رضا وسعادة المتعاملين على مدار العام.

وأشارت الحمادي، إلى أن فرق الجودة بجميع إدارات وقطاعات البلدية عقدت اجتماعات دورية على مدار العام لمعالجة أية حالات عدم مطابقة لنظام إدارة الجودة الأيزو 9001:2015، والتأكد من استيفاء وتطبيق كافة متطلبات الجودة الشاملة في مختلف إدارات البلدية من أجل اجتياز مرحلة التدقيق التي تمت عبر زيارات المتابعة التي أجرتها الشركة المقيِّمة، مؤكدةً أن نتائج التدقيق وبناء على العينات التي تم الاطلاع عليها أظهرت الالتزام الواضح من إدارات البلدية بمتطلبات النظام الإداري المتوافق مع الأيزو.