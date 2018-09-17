اللواء الشامسي يبحث التعاون مع "أميركية الشارقة"

الشارقة 24:

زار اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الإثنين، الجامعة الأميركية بالشارقة، يرافقه العميد عبد الله إبراهيم بن نصار مدير معهد تدريب الشرطة، والعقيد د. محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، والنقيب حميد خلفان الكندي من مكتب القائد العام، في إطار بناء ومد جسور التعاون لإطلاق مبادرات ومشاريع ابتكارية مستقبلية مشتركة.

حيث كان في استقبالهم المستشار الدكتور بيرون شيرفيه مدير الجامعة الأميركية بالشارقة، وبحضور الأستاذ حسين محمد المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار، وسعود السويدي مدير إدارة نقل التكنولوجيا والشراكات، والأستاذ سعيد الشامسي المدير التنفيذي للتشريفات في الجامعة الأميركية في الشارقة.

وفي مستهل زيارة الوفد عقد اجتماع برئاسة الخبير بيرون شيرفيه الذي قام بعرض نبذة تعريفية تاريخية عن مسيرة الجامعة الأميركية، وأهداف شركة الأعمال التجارية بالجامعة الأميركية بالشارقة، متمثلة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

ومن جانبه توجه اللواء الشامسي بالشكر للحضور، معرباً عن سعادته البالغة بعقد هذا الاجتماع لتأكيد العلاقات العميقة بين الجهتين في مختلف المجالات الأمنية والإدارية والتعليمية.

كما استعرض الأستاذ حسين المحمود ملامح التوجه المستقبلي والاستراتيجية لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وأهم المشاريع القائمة مثل إنشاء مجمع الشارقة للتكنولوجيا والابتكار.

كما تم بحث أوجه التعاون بين الجانبين من أجل تطوير مشاريع ومبادرات ريادية، تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية والمجتمعية في الإمارة.

وأكد قائد عام شرطة الشارقة على التزام القيادة بتسخير كافة إمكانياتها لخدمة الجامعة الأميركية والمدينة الجامعية والمجتمع الطلابي، لضمان الاستثمار الأمثل في العقول الشابة.