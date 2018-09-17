شرطة الشارقة تبحث تعزيز الثقافة المرورية

الشارقة 24:

بحثت القيادة العامة لشرطة الشارقة، خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة، تعزيز الوعي والثقافة المرورية، إلى جانب المواضيع التي تهدف إلى خدمة موظفي حكومة الشارقة.

حضر الاجتماع عبد الله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية بالشارقة، والمقدم خالد الكي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، وممثلي الدائرة وضباط شرطة الشارقة.

يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر والتنسيق المشترك بين القيادة العامة لشرطة الشارقة، وكافة المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية بالدولة.