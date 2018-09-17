"تلال" راعياً ماسياً لجائزة الشارقة للأسرة الرياضية 2

الشارقة 24 – وام:

أبرم مجلس أمناء الدورة الثانية لجائزة الشارقة للأسرة الرياضية، اتفاقية رعاية مع شركة تلال العقارية، تنص على اختيار "تلال" راعياً ماسياً للدورة.

وقع الاتفاقية عن المجلس، ندى عسكر النقبي أمين عام الجائزة، فيما وقعها عن الشركة مدير عامها خليفة الشيباني.

ورحبت ندى عسكر النقبي، بتعزيز التعاون مع شركة تلال العقارية، لدعم الدورة الثانية من الجائزة، التي حظيت باهتمام ومشاركة من قبل عدد كبير من الأسر من جميع أرجاء الدولة، ما أكد أهمية هذه الأنشطة والجوائز الرياضية، في تعزيز توجه الدولة، في بناء مجتمع صحي قادر على النهوض بطموحات الإمارات.

وأوضحت أن اتفاقية الرعاية تؤكد، حرص المجلس على تعزيز الشراكات مع الشركات المحلية والمؤسسات البارزة، التي تدعم وتمثل الثقافة والقيم الإماراتية، وأشارت إلى أن شركة تلال العقارية تعتبر إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في الشارقة والدولة، ومثالاً وطنياً رائداً للتميز في مجال الأعمال والمجتمع والتنمية الاجتماعية، ومن شأن دعمها للدورة الثانية من الجائزة، أن يعزز مساعيها وطموحها في بناء مستقبل المجتمعات المحلية في الدولة.

من جانبه، أعرب خليفة الشيباني، عن فخره بدعم الشركة للدورة الثانية من الجائزة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعد إحدى السبل المثلى لتحقيق مسؤولية الشركة الاجتماعية، وتؤكد رعاية هذا الحدث الحرص على تعزيز ثقافة الاحتفاء بالمنجزات الإماراتية في جميع أرجاء الدولة.

وأوضح أن أهداف الجائزة تنسجم مع أهداف الشركة، الأمر الذي يعزز استراتيجية تلال العقارية بعقد الشراكات مع مختلف الجهات التي تكرس جل جهودها لدعم المبادرات المجتمعية.