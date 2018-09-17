"البيئة والمحميات" بالشارقة تحتفل باليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزون

الشارقة 24:

نظم فرع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في مركز الأطفال بمدينة خورفكان، أمس الأحد، فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزون، الذي يصادف 16 سبتمبر من كل عام، استهدفت النساء في المنطقة الشرقية عموماً، ومدينة خورفكان خصوصاً، تناول برنامج الاحتفال محاضرة وورشة توعوية عن المحافظة على طبقة الأوزون.

وهدفت الفعالية إلى المساهمة في نشر الوعي البيئي بأهمية طبقة الأوزون، وكيفية حمايتها، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة الجوية والحد من تلوث الهواء، لأنه يؤثر سلباً على طبقة الأوزون.

وقالت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: "منذ سنوات ونحن نحتفل باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون، حيث أعلنت الأمم المتحدة 16 من سبتمبر من كل عام، يوماً عالمياً للحفاظ على طبقة الأوزون، وذلك في ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال، الذي يعود لعام 1987 عندما وقعت 190 دولة على البروتوكول، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تكريس هذا اليوم لتشجيع القيام بأنشطة تتفق مع أهداف البروتوكول من أجل خفض الاستهلاك التدريجي للمواد المستنزفة لطبقة الأوزون إلى 85% بحلول عام 2007، وصولاً إلى التخلّص التدريجي التام من هذه المواد بحلول عام 2010".

وقالت عواطف النقبي مسؤولة فرع الهيئة في المنطقة الشرقية: "في كل عام، وبهذه المناسبة، يتم العمل على تحديد الإجراءات الواجب اتباعها على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، للتخلّص تدريجياً من المواد التي تستنزف طبقة الأوزون، بما يساعد في الحفاظ على الحياة على كوكب الأرض".

وأعربت السيدات اللواتي حضرن الاحتفال عن تقديرهن للهيئة وأنشطتها وبرامجها التوعوية خصوصاً، كما أشدن بجهود الهيئة في مختلف المجالات التي تعمل على الحفاظ على البيئة، وطالبن الهيئة بالاستمرار في هذه الأنشطة التوعوية التي تعود بالفائدة والمعرفة على الجميع.