"إحصاء الشارقة" تطبق سياسة البيانات الاتحادية محلياً

الشارقة 24:

في إطار حرصها على مواكبة وتطبيق أحدث المعايير المحلية والدولية في العمل الإحصائي، وقعت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، مذكرة تفاهم مع مجموعة "NXN" المعروفة مسبقاً "نكسجن أدفيزوري" الاستشارية، لتنفيذ مشروع "إطار سياسة وتصنيف ومشاركة البيانات"، الهادف إلى اعتماد سياسة البيانات الاتحادية، ووضع المعايير الخاصة بها، وتحسين السجلات الإدارية من خلال تصنيف البيانات، لدعم وتعزيز منظومة التحول الرقمي في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وفد "NXN"، مؤخراً، في مقر الدائرة.

وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: "تلتزم الدائرة على الدوام بتوفير أعلى معايير الدقة والموثوقية لبياناتها في جميع مراحل العمل الإحصائي، وتسعى دائماً إلى مواكبة أحدث المستجدات التي يشهدها القطاع، محلياً ودولياً، حفاظاً على تميز وجودة المحتوى الإحصائي الذي نقدمه".

وأضاف: "تلعب البيانات الإحصائية المتوافقة مع السياسة الاتحادية دوراً حيوياً في دعم مؤشراتنا الاقتصادية الوطنية، كما أنها تسهل التعاون بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة وفق منهجية موحدة، ولا ننسى أيضاً أن هذه البيانات تدعم جهود اللجنة العليا للتحويل الرقمي في إمارة الشارقة، عبر إتاحة صيغة موحدة للبيانات تسهل مراجعتها ومقارنتها بهدف تحقيق أفضل النتائج في مسعى الإمارة الرامي إلى توفير أفضل الخدمات المتاحة لجميع القاطنين في الشارقة".

وتحدد السياسة الخاصة بتصنيف ومشاركة البيانات، معايير واضحة لتحضير البيانات الإحصائية واستيعابها، من خلال جرد البيانات المتوافرة لدى كل منها رقمياً، ومراجعة الخطط والأساليب القائمة لاستيعابها وتقييمها ووضع سياسات الإخراج الخاصة بها، ويتيح التزام "إحصاء الشارقة" بتلك المعايير تقديم بيانات شاملة، وموثوقة، ورقمية عن مختلف المؤشرات الحيوية والاقتصادية في الإمارة.

وستتولى "نكسجن" مساعدة "إحصاء الشارقة" على تنفيذ متطلبات السياسة واعتمادها، ووضع الخطة الخاصة باستيعاب البيانات، وتحديد الأساليب الملائمة لذلك، مما سيقدم الدعم للجهات والدوائر الحكومية في الشارقة، بالتنسيق مع الدائرة، في الاستعداد لإدخال البيانات الموحدة في منصاتها الإلكترونية الموجهة لخدمة المتعاملين.

وستساعد "NXN" الدائرة على اعتماد السياسة الوطنية للبيانات الذكية، واعتماد المعايير الخاصة بتلك السياسة، بالإضافة إلى جرد هذه البيانات وتصنيفها، وتحديد سياسة الإفراج عنها، وسبل مراجعتها والموافقة عليها.