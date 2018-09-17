مشاركو مجلس الشباب يثرون محاور جلسات المعرفة لـ "شؤون الضواحي"

الشارقة 24:

أثرى 170 مشاركاً في مجلس الشارقة للشباب خلال الجلسة التي جرى تنظيمها، مساء الأحد، بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، محاور النقاش التي تناولت موضوعاً تحفيزياً للشباب والذي حمل دعوة "انضم لمجلس الإمارات للشباب والمجالس المحلية".

حضر الجلسة التي أقيمت بضاحية واسط في مدينة الشارقة، وهي الجلسة الدورية الـ 6 التي ينظمها المجلس ودائرة شؤون الضواحي والقرى، سعادة خميس بن سالم السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والإعلامي الإماراتي منذر المزكي، والدكتور محمد بن جرش، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الامارات، ونجيبه الرفاعي كاتبة ومعدة ومقدمة برامج تلفزيونية، وندى الطريفي، رئيس مجلس شباب الشارقة.

حيث أشادت رئيس مجلس الشارقة للشباب، ندى الطريفي، بمساهمة دائرة شؤون الضواحي والقرى في تنظيم الجلسات، وتواجد الشباب المشاركين بالجلسة، وحرصهم على المشاركة في منظومة العمل بالمجالس الشبابية، لرسم مستقبل أفضل لدولة الإمارات، والعمل على تصميم وتنفيذ المبادرات المبتكرة لخدمة الوطن بإخلاص رداً لجميله.

وقدمت الجلسة، مسؤولة المجالس الشبابية من المؤسسة الاتحادية للشباب، حمدة الأنصاري، معربةً عن مدى تقديرها لتعاون دائرة شؤون الضواحي والقرى ومجلس الشارقة للشباب، وأشارت إلى أهمية دور الشباب ومشاركتهم بالجهد والفكر في كافة الميادين، الداعمة لقدرات الشباب في بناء الوطن.

وكرم سعادة خميس بن سالم السويدي، المحاضرين والمشاركين في نهاية الجلسة، مقدراً جهود المجلس ومستوى التنظيم المشترك والموضوعات المقدمة، وأطروحات الحضور والمشاركين بالتعريف بأهمية مجالس الشباب وتسليط الضوء على الوعي بدورها كونها حلقة الوصل بين صوت الشباب وصناع القرار.