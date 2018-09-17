"الكهرباء" تستعرض خطط وبرامج الاستدامة مع "أميركية الشارقة"

الشارقة 24:

استقبل سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، في مكتبه، وفداً أكاديمياً من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة الأميركية في الشارقة، برئاسة الدكتور بيورن شيرفيه مدير الجامعة، وذلك بهدف مناقشة الفرص المتاحة للتعاون والتنسيق العلمي بين الجانبين.

كما تم خلال اللقاء استعراض خطط وبرامج الطاقة والاستدامة والدراسات التي بدأ تنفيذها في إطار الاتفاقية التي وقعها الجانبان لإجراء البحوث المشتركة، واستغلال الخبرات والموارد من كلا الجانبين في تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة في مجالات الطاقة والمياه والتحلية والحفاظ على البيئة والإدارة الهندسية واستخدامات التكنولوجيا المتطورة، ودعم أنشطة التدريب العملي للطلاب ومشاريع الطلاب الجامعيين، وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تطوير مهني وورش ومؤتمرات وندوات بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم حرص الهيئة على التعاون في دعم وتطوير البرامج التدريسية بالجامعة الأميركية من خلال تقديم فرص التدريب العملية، خاصةً أن الحاجة الفعلية للتدريب العملي أصبحت ملحة وضرورية لترسيخ المواد النظرية التي يتم تدريبها للطلاب في الجامعة، للإلمام بمدى تطبيق النظريات العلمية في الواقع العملي الميداني.

وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات ومراكز الأبحاث وكافة فئات المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على أن تكون منهج عمل لكافة القطاعات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأوضح أن الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه الشارقة والجامعات تهدف لتعليم طلاب الجامعة كيفية إعمال نوع من التغيير المستدام عن طريق العمل ضمن مبادرات فعالة لخلق مجتمعات صديقة للبيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تتبني هذا التوجه العملي والمتكامل ناحية التنمية المستدامة، وإشراك جميع الطلاب من كل التخصصات بشكل عملي في المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها والعمل بجهد على خلق مساحة للتعاون بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والفنيين مع الهيئة، وصولاً إلى إجراء نوع من البحوث الحقيقية المعنية بتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية التركيز على برامج متخصصة للطلاب والطالبات وأجيال المستقبل، وصناعة جيل متعلم على أعلى مستوى يدعم ويعزز مفهوم التنمية المستدامة، وربط التعليم في الجامعة بالمجتمع المحيط، وتوظيف المعلومات التي يكتسبها الطلاب في مكانها الصحيح وتطوير التكنولوجيا وتنمية القدرات.

وأشاد بالنتائج التي حققتها مبادرة نحو طلبة مبتكرون التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع جامعة الشارقة والجامعة الأميركية لتكريم البحوث والأعمال الإبداعية التي أجراها الطلاب والطالبات والتي تركز على خلق مصادر للطاقة المتجددة وخلق مجتمعات مستدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور الدكتور بيورن شيرفيه مدير الجامعة الأميركية في الشارقة: "أن الدخول في شراكة مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة سيكون له نتائج إيجابية كبيرة، إذ نستطيع معاً المساهمة الفاعلة في النمو الاقتصادي للشارقة، وإقرار البحوث ذات الأهمية الإقليمية، وتحقيق العديد من الفرص".

واستعرض مدير الجامعة الأميركية عدد من تفاصيل البرنامج المشترك مع الهيئة بشقيه النظري والعملي، وتم مناقشة تطلعات الوفد الزائر إلى الإسهامات التي يمكن أن تقوم بها الهيئة في تنمية وتطوير المسار الأكاديمي.

حضر الاجتماع من هيئة الكهرباء المهندسة ميادة سالم البردان مدير إدارة الدراسات والبحوث، ومن الجامعة الأميركية البروفيسور كيفين ميتشيل، والدكتور ريتشارد شيب اويستر عميد كلية الهندسة في أميركية الشارقة، والسيد تشارلز دياب والسيد علي شهيمي.