شرطة الشارقة تنظم مبادرة "يوم بلا مركبات"

الشارقة 24:

شهد العميد أحمد عبد العزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، فعالية مبادرة "يوم بلا مركبات"، بمقر الإدارة، بحضور نائبه العقيد عبد الله إبراهيم، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد الإدارة.

وتأتي المبادرة، تزامناً مع اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون، وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز السلامة والحماية المدنية، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وقال العميد شهيل: نهدف من خلال مبادرة "يوم بلا مركبات"، إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية تجاه قضايا البيئة، وذلك بالحد من استخدام المركبات الخاصة للوصول إلى مقر العمل، والاستعاضة عنها باستخدام وسائل النقل الجماعي، وذلك لتقليل عدد المركبات المستخدمة في إمارة الشارقة، ما يسهم في تقليل الازدحام المروري، وبالتالي تقل نسبة الغازات السامة المنبعثة من عوادم المركبات، ونشر ثقافة الاهتمام والمحافظة على البيئة بين الموظفين، وتعزيز الولاء الوظيفي، وزيادة نسبة رضا العاملين.

وأضاف، تم خلال المبادرة تخصيص حافلات كبيرة منفصلة للموظفين والموظفات بالمؤسسة، لنقل أفرادها من أماكن سكنهم، والعودة بهم بعد الانتهاء من عملهم، حيث تم نقل 205 موظفين.

واشتملت الفعالية، على العديد من المبادرات التي تسهم في تحقيق بيئة مستدامة، وبنية تحتية متكاملة، للوصول إلى نمط حياة صحي، كما تضمنت تنظيم ورشة عمل عن طبقة الأوزون ألقتها المحاضر النقيب كاميليا عبد المطلب من إدارة الخدمات الطبية، قدمت خلالها شرحاً وافياً عن طبقة الأوزون والتعريف بها، والأضرار التي تنتج عنها في حالة تلفها وتأثيرها على البيئة، كما تناولت طرق المحافظة عليها .

وفي الختام، تم توزيع نشرات للتوعية بما يخص طبقة الأوزون على الموظفين، وتوزيع مستحضرات للوقاية من أشعة الشمس على الموظفات بالمؤسسة.