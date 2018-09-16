"تخطيط الشارقة" ترقي آيزو الأنظمة الإدارية المتكاملة

الشارقة 24:

اجتازت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، التدقيق الخارجي على ترقية نظام إدارة الجودة "الآيزو 9001"، ونظام إدارة البيئة "الآيزو 14001"، إلى إصدار عام 2015، وجاء ذلك بعد تأكد الجهة المانحة من استيفاء الدائرة لجميع المتطلبات المتعلقة بالترقية.

وقال سعادة المهندس خالد بن بطي رئيس الدائرة: "إن تحقيق هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي، بالإضافة إلى تحديث الإصدارات الخاصة بمجالات الجودة والبيئة، إنما يؤكد حرص الدائرة على تطبيق معايير الإدارة المتميزة بكافة أشكالها، انطلاقاً من رؤيتها الهادفة للوصول إلى بيئة عمرانية مثلى، وحرصها على نشر ثقافة التميز والجودة والتحسين المستمر على مختلف إدارات وأفرع بالدائرة".

وثمن سعادة رئيس الدائرة، جهود فريق العمل المشارك في عمليات التدقيق والمراجعة برئاسة فاطمة الحصان رئيس مكتب التخطيط الاستراتيجي، ومنسقي الإدارات والفريق المساعد، لما بذلوه من جهود متميزة وكثيرة، أسهمت في اجتياز مرحلة التدقيق.

وأوضح سعادته، أن الدائرة استطاعت، خلال العامين الماضيين، من تطبيق نظام إدارة الجودة "الآيزو 9001" بنجاح كبير، وتمكنت من خلاله تحقيق المتطلبات الخاصة بتقديم خدمات جيدة تلبي رضا المتعاملين، مبيناً أن تطبيق هذا النظام مكن الدائرة من التعرف على مدى قوتها ومجالات التحسين في أدائها، إضافة إلى احتوائه على التدابير اللازمة للتقييم وأسس التحسين المستمر ونظام معالجة الأخطاء وتحديد الوقت اللازم لتنفيذ العمليات، ما أدى إلى زيادة ثقة المتعاملين في أداء وخدمات الدائرة.

من جهتها، أشارت فاطمة الحصان، أن الدائرة استطاعت من خلال تطبيق أنظمة "الآيزو 9001 – 14001"، أن تحقق تميزاً كبيراً في مجال تقديم الخدمات للمتعاملين المستهدفين، كما تمكنت الدائرة منذ تطبيق أنظمة الآيزو في الخدمات الإدارية المتكاملة، أن تلبي رضا العملاء، وأن تتجه دوماً إلى التطوير في تقديم الخدمات عبر المعالجة المستمرة للنظام، وتحديث عمليات تطوير الخدمة بما يتوافق وتطور مستهدفات العملاء والتغير في الأنظمة والجهات المرتبطة بنظام تقديم الخدمات بالدائرة.

وأشارت مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، أن نظام إدارة الجودة "الآيزو 9001" يهدف إلى تحقيق المتطلبات التي تضمن جودة الخدمة بما يلبي رضا العميل، لافتة إلى أن تطبيق نظام إدارة البيئة "الآيزو 14001" يهدف إلى المحافظة على البيئة، نتيجة تطبيق معايير آمنة وتحسين صورة الدائرة، ما يزيد من سمعتها الحسنة وتحويل المواد ذات السمعة البيئية السيئة إلى مواد مفيدة، وتجنيب المتعاملين المخاطر البيئية والاستغلال الأمثل للمواد الخام والخدمات، إضافة إلى تخفيف ضغوط القوانين البيئية، وتحسن الأداء البيئي، بتقليص معدل الانبعاثات للهواء، والتخلي عن النفايات المضرة بالبيئة، وزيادة الوعي البيئي لدى العاملين، وتعريفهم بالمتطلبات القانونية والمساهمة في معالجة مشكلة الاحتباس الحراري، التي أصبحت تهدد مستقبل الأجيال القادمة، من خلال توفير الأسس الداعمة لتلك الجهود .