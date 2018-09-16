"تخطيط الشارقة" تحصل على إصدار 2015 للأنظمة الإدارية المتكاملة

الشارقة 24:





نجحت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، بترقية نظام إدارة الجودة "الآيزو 9001"، ونظام إدارة البيئة "الآيزو "14001، إلى إصدار عام 2015، بعد تأكد الجهة المانحة من استيفاء الدائرة لجميع المتطلبات.

وأشار سعادة المهندس خالد بن بطي رئيس الدائرة: "بأنّ تحقيق هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي يُعد إنجازاً، وأنّ تحديث الإصدارات الخاصة بمجالات الجودة والبيئة، يُؤكد حرص الدائرة على تطبيق معايير الإدارة المتميزة بكافة أشكالها، انطلاقاً من رؤيتها الهادفة للوصول إلى بيئة عمرانية مثلى، وحرصها على نشر ثقافة التميز والجودة بالتحسين المستمر في مختلف إدارات وأفرع بالدائرة".

وثمن سعادة رئيس الدائرة، جهود فريق العمل المشارك في عمليات التدقيق والمراجعة برئاسة فاطمة الحصان، رئيس مكتب التخطيط الاستراتيجي، ومنسقي الإدارات، والفريق المساعد، للجهود المتميزة، التي أسهمت في اجتياز مرحلة التدقيق.

وأوضح سعادته، أن الدائرة استطاعت، خلال العامين الماضيين، تطبيق نظام إدارة الجودة "الآيزو 9001" بنجاح كبير، وتمكنت من خلاله تحقيق المتطلبات الخاصة بتقديم خدمات جيدة، تلبي رضا المتعاملين، مبيناً أن تطبيق هذا النظام مكّن الدائرة من التعرف على مدى قوتها، ومجالات التحسين في أدائها، لاحتوائه على التدابير اللازمة للتقييم، وأسس التحسين المستمر، ونظام معالجة الأخطاء، وتحديد الوقت اللازم لتنفيذ العمليات، مما أدى إلى زيادة ثقة المتعاملين في أداء وخدمات الدائرة.

من جهتها، أشارت فاطمة الحصان، أن الدائرة استطاعت من خلال تطبيق أنظمة "الآيزو 9001 – 14001"، أن تحقق تميزاً كبيراً في مجال تقديم الخدمات للمتعاملين المستهدفين، كما تمكنت منذ تطبيق أنظمة الآيزو في الخدمات الإدارية المتكاملة، أن تلبي رضا العملاء، وأن تتجه دوماً إلى التطوير في تقديم الخدمات عبر المعالجة المستمرة للنظام، وتحديث عمليات تطوير الخدمة بما يتوافق وتطور مستهدفات العملاء، والتغير في الأنظمة، والجهات المرتبطة بنظام تقديم الخدمات بالدائرة.

وأكدت مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، أن نظام إدارة الجودة "الآيزو 9001" يهدف إلى تحقيق المتطلبات، التي تضمن جودة الخدمة بما يلبي رضا العميل، لافتةً إلى أن تطبيق نظام إدارة البيئة "الآيزو 14001" يهدف إلى المحافظة على البيئة، بتطبيق معايير آمنة، وتحسين صورة الدائرة، بتحويل المواد ذات السمعة البيئية السيئة إلى مواد مفيدة، وتجنيب المتعاملين المخاطر البيئية، وتخفيف ضغوط القوانين البيئية، باستغلال مواد الخام والخدمات بالطريقة المثلى، وتقليص معدل الانبعاثات للهواء، والتخلي عن النفايات المضرة بالبيئة، وزيادة الوعي البيئي لدى العاملين، وتعريفهم بالمتطلبات القانونية والمساهمة في معالجة مشكلة الاحتباس الحراري، التي أصبحت تهدد مستقبل الأجيال القادمة، من خلال توفير الأسس الداعمة لتلك الجهود .