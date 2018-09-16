أشغال الشارقة تنجز حديقة سوق الجمعة في مليحة

الشارقة 24:

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، الأعمال الإنشائية في حديقة سوق الجمعة بمليحة، تلبية لمطالب سكان المنطقة، وقامت بتسليمها لبلدية المنطقة، بتكلفة 1.1 مليون درهم، ولتكون إضافة جديدة إلى منظومة الحدائق والمتنزهات، التي تقوم بتنفيذها الدائرة، لإيجاد متنفسات جديدة في مختلف أنحاء الإمارة.

وقال سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة: يعتبر المشروع حلقة من سلسلة حلقات تطويرية جاءت ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إطار تلبية احتياجات سكان منطقة مليحة، وتوفير كل الخدمات لهم، وضمن الخطة التنموية الخاصة بالدائرة الملبية لمطالب المجالس البلدية، إذ تولي الحكومة اهتماماً واضحاً بإقامة الحدائق وزيادة نسبة المساحات الخضراء، كما تهتم بنوعية الحدائق المقامة، وتحرص على تميزها وتلبيتها، لجميع اهتمامات شرائح وفئات المجتمع.

وأكد سعادته، أن منطقة مليحة شهدت خلال الأعوام الماضية جهوداً كثيفة من كافة الدوائر والجهات المحلية، حتى تتحول إلى منطقة متكاملة لا تنقصها أية خدمة من شأنها التسهيل على السكان وأسرهم، وأضاف شهدت المنطقة تطوراً ملموساً في مستوى الخدمات، والحركة العمرانية، وتوسعت أفقياً بإنشاء عدد من المشاريع التطويرية، ومرافقها الخدمية، وفق أعلى المعايير والمقاييس النموذجية.

من جانبه، أوضح المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بالدائرة، أنه تم تزويد الحديقة الممتدة على مساحة 3 آلاف متر مربع بـ 14 لعبة صديقة للطفل، تناسب مختلف الأعمار يحيط بها تركيب أرضيات مطاطية تراعي شروط الأمن والسلامة إلى جانب إحاطة الحديقة بأسوار ديكورية من الألمنيوم على طول 225 متراً، وممرات داخلية من الإنترلوك على مساحة 1100 متر، وأكد أنه تم تسليم الحديقة إلى بلدية مليحة، التي ستقوم بأعمال التجميل الزراعي.

ولفت إلى أنه تم تركيب 24 عمود إنارة من النوع الموفر للطاقة، على ارتفاع 4.5 متر، موزعة على كامل الحديقة، كما تم تركيب 12 مقعداً موزعاً على أطراف الحديقة، لخدمة أولياء أمور الأطفال.

وأكد مدير إدارة الأفرع بالدائرة، حرص الدوائر المحلية على تضافر الجهود على تنويع خيارات الترفيه والاستجمام في المدينة، وإيجاد البيئة النموذجية والمثالية لقضاء العائلات أروع اللحظات في متنزهات وحدائق، تمتلك كل مقومات بيئة صحية ونظيفة وآمنة، وخدمات عصرية، ومرافق متكاملة، وذلك بإضافة العديد من المكونات والمرافق الترفيهية والرياضية، نظراً لما تمثله الحديقة من متنفس حيوي لزوار سوق الجمعة، وبحيث يشكل متعة حقيقية لأطفالهم ولتتمكن من خدمة الفئات العمرية المختلفة لزوار الحديقة، بحيث تشمل العديد من الأنشطة والفعاليات.

من جهته، قال المهندس خليفة الدرمكي مدير فرع كلباء: "جاء استغلال المساحة الخالية المواجهة للسوق، لتكون حديقة يستمتع بها أبناء مرتادي السوق، الذي يشكل مزاراً للمواطنين من كل إمارات الدولة، ومن السياح القادمين إليها أيضاً، وذلك لموقعها الحيوي المهم في موقع وسطي في قلب الإمارة وقربها من كافة مدنها، وكذلك تقع في منطقة وسطية مع بقية إمارات الدولة".

وأضاف الدرمكي، أن الحديقة ستوفر فسحة ترفيهية لأطفال المتسوقين، حيث يمتد السوق الذي أنجزته الدائرة العام الماضي، على مساحة 3300 متر مربع، على طريق الشارقة-كلباء بجوار منطقة أخيضر، ويضم 45 محلاً تجارياً بمساحة 60 متراً مربعاً لكل متجر، وأرضاً مخصصة للتوسعات المستقبلية، وقد تم تصميم هذه المحلات بحيث تكون على شكل متناسق ومميز وذات واجهات تراثية مستوحاة من الطراز التراثي، بالإضافة إلى مراعاتها كافة اشتراطات الأمن والسلامة، وتزويدها بغرف خدمات، بالإضافة إلى مصلى للرجال وللنساء، ومجمع دورات مياه، ويشتمل كذلك المشروع على مواقف سيارات بعدد 170 موقفاً قابلة للزيادة المستقبلية، مع مواقف خاصة لذوي الإعاقة، بتكلفة 10 ملايين درهم.