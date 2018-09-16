"سياحة الشارقة" تنضم لحملة "زوروا الإمارات"

الشارقة 24:

أعلنت "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" عن مشاركتها في معرض ترويجي متنقّل، تحت مظلة حملة "زوروا الإمارات" المنظمة من قبل وزارة الاقتصاد تشمل كل من مدينة ستوكهولم وأوسلو وكوبنهاغن، بهدف تسليط الضوء على إنجازات إمارة الشارقة وآخر المشاريع المعتزم إطلاقها لاستقطاب المزيد من الزوار إلى الإمارة، ويتخلل وفد الدولة الذي سيشارك في الجولة التي تستمر من 17 وحتى 21 سبتمبر 2018، نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين من 8 جهات حكومية و"طيران الإمارات"، فضلاً عن ممثلين من 29 منشأة فندقية ووكالة سفر في الدولة.

وتكمن أهميّة مشاركة الهيئة في المعرض الترويجي في كونه إضافة هامّة إلى سلسلة أنشطتها التي تعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة في إطار تسريع وتيرة نمو القطاع السياحي في الإمارة، ولاستعراض التجارب السياحية الغنية التي توفّرها الإمارة وإبراز مواطن الجذب السياحي والتعريف بأبرز المعالم والخدمات والمرافق التي تمتلكها، وستتخلل الجولة أيضاً ورشة عمل تفاعلية تتيح الفرصة أمام الهيئة ووفد الدولة تعزيز الشراكات بين جميع الأطراف بما فيها المدن الاسكندنافية المشاركة، الأمر الذي سيشكل دفعة قوية لبناء علاقات تعاون جديدة وفعّالة في المستقبل.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة": "تولي القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً لتطوير القطاع السياحي، الذي يشكّل ركيزة أساسية تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات واستراتيجية مهمّة للاستعداد لمرحلة ما بعد النفط. ويأتي هذا المعرض الترويجي المتنقّل تحت مظلة حملة "زوروا الإمارات" المنظم من قبل وزارة الاقتصاد، كواحد من أهم المبادرات المساهمة في تحقيق هذه الاستراتيجية. وتلتزم الهيئة في دعم هذه المبادرات، التي تهدف إلى تعزيز مكانة وتنافسية دولة الإمارات ضمن أفضل الوجهات السياحية المستدامة في العالم، وفقاً لمحددات رؤية الإمارات 2021، عبر استعراض المعالم السياحية المتفرّدة التي تزخر بها إمارة الشارقة لتعكس من خلالها تنوع الوجهات السياحية في دولة الإمارات."

وأضاف المدفع: "نتطلع إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لنا في الأسواق الأوروبية لإبراز أهم العروض والمزايا والباقات السياحية التي توفرها إمارة الشارقة لجعلها الوجهة السياحية الأمثل للعائلات. ونتطلع قدماً إلى مشاركة مثمرة في ستوكهولم وأوسلو وكوبنهاغن".

وعلى هامش مشاركتها، ستقدّم الهيئة حزمة واسعة من عروضها السياحية التي تشمل باقات سياحية صديقة للعائلات ومنتجات سياحية متنوعة وفعاليات وأنشطة متميّزة تسلط الضوء على تراث وثقافة الإمارة الغنية، وذلك انسجاماً مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق "رؤية سياحة الشارقة 2021"، بالإضافة إلى تكثيف جهودها الرامية إلى استقطاب 10 ملايين زائر بحلول عام 2021.