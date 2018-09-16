مجلس أولياء أمور دبا الحصن يزور مركز ذوي الإعاقة في دبا الفجيرة

الشارقة 24:

دعا مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة دبا الحصن الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة إلى المثابرة على التحصيل المعرفي والاستفادة من المناشط والبرامج المقدمة لهم، ليواصلوا تفوقهم ويتميزوا في قدراتهم ومواهبهم.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها المجلس لمركز دبا الفجيرة لتأهيل ذوي الإعاقة، والتقى خلالها مع الطلبة المنتسبين والمنتسبات للمركز.

وتأتي الزيارة تزامناً مع بدء العام الدراسي ومن منطلق الشراكة المجتمعية لمجلس الشارقة للتعليم ودور مجالس أولياء الأمور في الإمارة في تنفيذ تلك الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي وكافة أفراد المجتمع.

ضم الوفد محمد راشد رشود رئيس المجلس وصفية حسن النعيمي مديرة المجلس وفاطمة إبراهيم الطهوري أمين السر العام وعبد الله محمد الريامي رئيس الشؤون الإدارية بالمجلس.

وجرى خلال الزيارة توزيع الهدايا على المنتسبين من ذوي الإعاقة.