"اجتماعية الشارقة" تستعد لإطلاق "ملتقى خدمات كبار السن"

الشارقة 24:

تنظم دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة "ملتقى خدمات كبار السن السابع" لعام 2018، تحت شعار "الشارقة مدينة مراعية للسن"، للوقوف على أبرز خدمات وبرامج المدن المراعية للسن والخدمات التي تحقق رفاهية كبار السن، وذلك في الأول من أكتوبر القادم؛ بقاعة الجواهر للمؤتمرات والمناسبات، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم، ورئيس المجلس التنفيذي.

وأوضح جاسم الحمادي؛ مدير إدارة المعرفة، رئيس اللجنة العلمية للملتقى؛ أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذا الملتقى هو عرض المعلومات والخبرات العالمية المتميزة ذات الصلة بكبار السن في مختلف المجالات سواء أكانت الرعاية الصحية أو النفسية أو الاجتماعية وسبل الاستفادة منها، وكذلك مناقشة أفضل ممارسات المدن المراعية للسن، فضلاً عن مناقشة الملتقى المؤشرات الإحصائية لقياس تحول إمارة الشارقة لمدينة مراعية للسن.

محاور رئيسة:

ولفت جاسم الحمادي؛ إلى أن الملتقى سيستضيف خبراء متميزين كمتحدثين رئيسيين لإلقاء محاضرات قيمة وعرض التجارب الناجحة في كل ما يخص العناية بكبار السن، مشيراً إلى أن اللجنة العلمية تسلمت ملخصات أوراق العمل التي ستعرض في الملتقى والتي تعددت مواضيعها لتغطي محاور الملتقى الخمسة، إذ تتحدث عن الخبرات الدولية في مجال رعاية المسنين في المحور الأول؛ والأساليب المتبعة في الطب الحديث والصحة العامة في المحور الثاني؛ كما شمل المحور الثالث الجوانب الاجتماعية والنفسية والثقافية؛ إلى جانب المحور الرابع الذي تطرق إلى مؤشرات وقياسات البحوث والإحصاء، بالإضافة إلى المحور الخامس الذي يعرض القوانين والتشريعات المحلية والعالمية.

تحقيق الغاية الثانية.. للارتقاء بالرعاية..

ومن جانبه؛ قال أحمد إبراهيم الميل مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة، ورئيس اللجنة المنظمة؛ إن الملتقى سيعقد بالتعاون مع الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن التابعة لمنظمة الصحة العالمية ، وكذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، ليتناول ممارسات المدن المراعية للسن ودورها في تعزيز التنمية المجتمعية التي تحقق آمال وتطلعات مختلف الفئات العمرية؛ ولا سيما أن إمارة الشارقة تعد أحد المدن المراعية للسن والتي نالت العضوية منذ 2016 لتصبح أول مدينة عربية عضو بالشبكة الدولية للمدن المراعية للسن.

وأضاف مدير الاتصال الحكومي؛ إلى أن الملتقى الذي تنطلق فعالياته الشهر الجاري؛ سيحتوي 3 جلسات تتضمن 18 محاضرة يقدمها خبراء ومختصين وخبراء وأكاديميين من دول؛ الولايات المتحدة الأميركية، وأستراليا، وعدداً من الدول العربية، مؤكداً أن إطلاق مثل هذه الفعاليات العلمية يأتي في إطار تحقيق الغاية الثانية لاستراتيجية الدائرة 2016-2018، الرامية إلى الارتقاء بخدمات الرعاية الاجتماعية وفقا لأفضل الممارسات، لتقديم خدمات إنسانية ومجتمعية لفاقيديها.

وأضاف الميل؛ أنه من المتوقع أن يستقطب الملتقى نحو 500 فرد يستفيدون من برامج الملتقى، ويتم التأكد من ذلك من خلال عملية التسجيل التي تتم عن طريق منصة إلكترونية، وتدعو الدائرة كل من يرغب المشاركة من المؤسسات والأفراد داخل الدولة وخارجها، التسجيل عبر الرابط الإلكتروني، https://sssd-apps.shj.ae/cnf.