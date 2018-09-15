"شرطة الشارقة" تنظم مبادرة لتوزيع "الحقيبة التوعوية" على الطلبة

الشارقة 24:

بادر قسم شرطة ميناء الحمرية، بإدارة شرطة المنافذ والمطارات بشرطة الشارقة، وبمناسبة العودة إلى المدارس، إلى توزيع الحقيبة التوعوية، التي تتضمن نشرات، وكتيبات إرشادية، وهدايا مخصصة لطلبة المدارس والأطفال المقبلين للدراسة.

حيث استهدفت المبادرة أولياء أمور الطلبة العاملين في هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة، وذلك إيماناً منها بأهمية دور أولياء الأمور كوسيط فعال ومؤثر في عملية نقل التوعية والمعرفة الأمنية والمجتمعية لأبنائهم الطلبة.

وأكد الرائد محمد سعيد الشحي، رئيس قسم شرطة ميناء الحمرية، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية لقسم ميناء الحمرية، التي تهدف الى تعزيز الأمن والأمان من خلال التواصل والاتصال، ونقل المعرفة والتوعية الأمنية لمختلف قطاعات المجتمع، تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لشرطة الشارقة.

من جانبه رحب أحمد عبد الله بن هده السويدي، مدير الشؤون الإدارية بهيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالمبادرة؛ وأثنى على جهود القيادة الشرطية البناءة في تعزيز التواصل المجتمعي مع مختلف فئات المجتمع ومؤسساته.