عبد الله بن عامر يراجع أداء النظام المتكامل للجودة بـ "شرطة الشارقة"

الشارقة 24:

ناقش العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة؛ خلال اجتماع عقده صباح السبت، بمقر القيادة؛ أداء النظام المتكامل للجودة، والعمليات الإدارية، ومؤشراتها لعدد من الإدارات الشرطية، والمخرجات التي تحققت خلال النصف الأول من العام الجاري، ومدى تطابق تلك العمليات، والمؤشرات مع النظام المتكامل لإدارة الجودة الشاملة بالقيادة.

حضر اللقاء العميد خالد الحمادي مدير إدارة مركز بحوث الشرطة، والعقيد عبد الله إبراهيم نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية، والمقدم إبراهيم مير عبد الرحمن نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والمقدم دكتور سامح الحليان رئيس قسم الجودة بإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة الشارقة، وعدد من رؤساء الأقسام وذوي الاختصاص.

وتناول اللقاء العديد من المحاور التي تؤكد على أهمية تطوير الأهداف، بما يوافق والتوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية، ومدى انعكاس تلك الأهداف على الأداء العام، كما واستعرض اللقاء سير العمل في الإدارات المختلفة، ومدى مطابقتها للمعايير التي تتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لشرطة الشارقة، وتوجهاتها نحو الارتقاء بالعمل في كافة القطاعات، وتطوير خدمات المتعاملين وتعزيز مشاركة القيادة العامة، وحضورها في مختلف الفعاليات الوطنية والمجتمعية.