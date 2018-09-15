"شؤون الضواحي" تنظم مبادرتها التربوية "مجالسنا في خدمة مدارسنا"

الشارقة 24:

واصلت دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، استكمال مبادرتها التربوية والتي تنفذها سنوياً مع بداية كل عام دراسي بهدف تعريف الأطفال بنشاطات الدائرة وأدوارها في خدمة جميع أفراد المجتمع بما فيهم الاطفال.

واستهدفت الدائرة في سياق سلسلة مرورها على بعض مدارس إمارة الشارقة، طلبة مدارس مدينة الشارقة ومدينة خورفكان لتخصص مبادرتها هذا العام وهو الرابع لعدد من المدارس من الحلقة الأولى بعد أن نفذتها بنجاح في السنوات الماضية في عدد من المدارس الأخرى بإمارة الشارقة.

ونظمت الدائرة فعاليات مبادرتها "مجالسنا في خدمة مدارسنا" ممثلة في قسم الرعاية الاجتماعية بإدارة شؤون المجتمع" وسط فعاليات متنوعة وهادفة في كل من مدرسة مريم للتعليم الأساسي بمدينة الشارقة، ومدرسة الأرقم بن أبي الأرقم للتعليم الأساسي بمدينة الشارقة، ومدرسة النحوة للتعليم الأساسي بمدينة خورفكان، ومدرسة عاتكة بنت زيد للتعليم الأساسي بمدينة خورفكان.

وتضمنت الفعاليات التي تفاعل معها الطلبة بشكل لافت إلى تنفيذ ورش متنوعة ومسابقات ترفيهية وطرح أسئلة مختلفة هدفت في محتواها إلى تعزيز التواصل المجتمعي، وبيان أدوار مجالس الضواحي وما تسعى الدائرة لتحقيقه من ترابط أسري يستهدف الطفل والأسرة والأب والأم والأبناء وسط فعاليات ترفيهية عديدة.

كما وتضمنت الفعاليات توزيع مطويات ومستلزمات دراسية للطلاب واستقدام شخصيات كرتونية لتقدم دور تعليمي للأطفال عن أهمية الترابط الأسري.

وفي نهاية الفعالية قام قسم الرعاية الاجتماعية بإدارة شؤون المجتمع بدائرة شؤون الضواحي والقرى بتكريم إدارات المدارس على تعاونها وترحيبها لتنظيم الفعالية لتحقق أهدافها التي تتلاقى مع أهداف القيادة ورؤية وزارة التربية والتعليم وما تتطلع إليه الدائرة.

وفي هذا السياق أكد سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، على حرص الدائرة على مواصلة تنظيم الفعاليات التي تؤكد عطائها ونجاحها لاسيما التي تتصل بشريحة هامة على المجتمع وهي شريحة الأطفال فهم عماد الوطن ومستقبله.

وأضاف السويدي، أن مبادرة "مجالسنا في خدمة مدارسنا" تعد حلقة من حلقات برامج الدائرة وجهودها للتواصل مع المجتمع والتي تتجه نحو المدارس باعتبار المدارس شريك هام في تحقيق رؤية الدائرة اتجاه تماسك الأسر وترابطها، مشيراً إلى أن الأطفال هم سفراء لأسرتهم لذلك كانت المبادرة تعول عليهم من حيث طرحها للعديد من القيم والأهداف والتي تعزز لما تنشده وزارة التربية والتعليم من خلال مناهجها ومناشطها في تنشئة الأجيال في أسرهم واطلاعهم على ما توفره لهم الدولة من خدمات، فضلاً عن تحفيزهم على طلب المعرفة والاجتهاد والتحصيل الدراسي .

فيما أشارت عائشة سيف الكندي مدير إدارة شؤون المجتمع بالدائرة، على أهمية مبادرة "مجالسنا في خدمة مدارسنا" والتي تحرص دائرة شؤون الضواحي والقرى على تنفيذها سنوياً في مختلف مدارس إمارة الشارقة لما للمبادرة من قيم تربوية تعود بالفائدة والنتائج الإيجابية على الأطفال باعتبارهم أعز ما تملكه الأسر.

وأشارت الكندي إلى أن المبادرة خصصت لعدد من مدارس مدينة الشارقة بجانب مدارس مدينة خورفكان بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الطلاب علاوة على تكريس ما تهدف إليه المبادرة من تحقيق ترابط أسري ينشأ من الطفل ويصل إلى الأباء والأمهات وجميع أفراد العائلة من خلال الفعاليات المتنوعة.