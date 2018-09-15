بلدية الحمرية تنفذ ورش توعوية لمرتادي الشاطئ

الشارقة 24:

بذلت بلدية الحمرية جهوداً كبيرة خلال الأيام الماضية، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الزوار للاستمتاع بشاطئ الحمرية خلال إجازة رأس السنة الهجرية ونهاية الأسبوع.

وقامت فرق البلدية، ببذل قصارى جهدها لتوعية رواد شاطئ الحمرية من خلال حملة "سلامتك أولاً" والتي تنفذها بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة بتنظيم عدد من الورش والفعاليات، فضلاً عن توزيع المطويات على الجمهور خلال لحظات استمتاعهم بدفء المياه.

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أن كافة كوادر البلدية بذلت جهوداً مقدرة طوال الأيام الماضية من عملها المتواصل في تنفيذ ورش للأطفال على البحر للتعريف بطرق السلامة على البحر ودور أولياء الأمور والزوار بجانب توزيع مطويات تحمل إرشادات وهدايا ومثلجات آيس كريم لكافة مرتادي الشاطئ.

ولفت الشامسي، إلى أن الزوار أبدوا سعادتهم بهذا التواجد من قبل بلدية الحمرية وكذلك عناصر من شرطة مركز الحمرية الشامل طوال الإجازة السابقة وسط اقبال كبير وحضور من قبل الأسر والأهالي.

وأشاد الشامسي في مدى النجاح الذي رافق حملة "سلامتك أولاً" على شاطئ الحمرية ووصولها إلى أعداد كبيرة من مرتادي الشاطئ، فضلاً عن توثيق التعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة والتي أسهمت بالعديد من الفعاليات في المبادة وإنشائها لمركز دائم للإنقاذ على الشاطئ، مؤكداً أن المبادرة حدت من حالات الغرق وهلع الأهالي على فقدان أبنائهم بعد الوصول إلى رقم صفر في حالات الغرق.

وأكد على تواصل جهود بلدية الحمرية في تطوير المرافق السياحية والشواطئ واهتمامها بحماية مرتادي البحر والحد من حوادث الغرق وتعاونها مع شرطة الشارقة في نشر التوعية وتعريف الجمهور باحتياطات السلامة وتزويدهم بالإرشادات اللازمة للمحافظة على حياتهم وأرواحهم والالتزام بالتعليمات المتعلقة بمنع السباحة في بعض المواقع.