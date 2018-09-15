بلدية الحمرية تنفذ ورشاً توعويةً لمرتادي الشاطئ

الشارقة 24:

بذلت بلدية الحمرية جهوداً كبيرة خلال الأيام الماضية، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الزوار للاستمتاع بشاطئ الحمرية خلال إجازة رأس السنة الهجرية ونهاية الأسبوع.

بذلت فرق البلدية قصارى جهدها لتوعية رواد شاطئ الحمرية في حملة "سلامتك أولاً"، والتي تنفذها بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة من خلال تنظيم عدد من الورش والفعاليات، فضلاً عن توزيع المطويات على الجمهور أثناء استمتاعهم بدفء المياه.

وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، أن كافة كوادر البلدية بذلت جهوداً مقدرةً طوال الأيام الماضية من عملها المتواصل في تنفيذ ورش للأطفال للتعريف بطرق السلامة في البحر، ودور أولياء الأمور والزوار بحماية أبنائهم، من خلال مطويات تحمل إرشادات، كما تم توزيع الهدايا، والمثلجات "آيس كريم" على كافة مرتادي الشاطئ.





وأشاد الشامسي بنجاح حملة "سلامتك أولاً"، التي نفذت على شاطئ الحمرية بوصولها إلى أعداد كبيرة من مرتادي الشاطئ، فضلاً عن توثيق التعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، التي أسهمت بالعديد من الفعاليات في المبادرة، وإنشائها لمركز دائم للإنقاذ على الشاطئ، مؤكداً أن المبادرة حدت من حالات الغرق وهلع الأهالي على فقدان أبنائهم بعد الوصول إلى رقم صفر في حالات الغرق.

كما أكد تطوير البلدية للمرافق السياحية في الشواطئ، وتعاونها مع شرطة الشارقة في نشر التوعية وتعريف الجمهور باحتياطات السلامة وتزويدهم بالإرشادات اللازمة للمحافظة على حياتهم.