عبد الله بن سالم القاسمي يعزي في وفاة كلثم بنت سعيد درويش

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، واجب العزاء إلى آل الرئيسي، في وفاة المغفور لها، كلثم بنت سعيد درويش، والدة كل من عبد الله وأحمد وعلي خميس الرئيسي، وخالة العميد محمد عبد الله الملا، المستشار في وزارة الدفاع، راجياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها وذويها جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

جاء ذلك خلال زيارة سموه الخميس، مجلس العزاء في منطقة القرائن بالشارقة، يرافقه الشيخ أحمد بن عبد الله بن سالم القاسمي، وعدد من المسؤولين وأعيان البلاد.