عبد الله بن سالم يحضر أفراح الحزامي والدخان بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء الخميس حفل الاستقبال الذي أقامه عيسى هلال الحزامي، بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة عبد الله مبارك الدخان.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في نادي الشارقة للجولف والرماية، الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب الحاكم في خورفكان، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب الحاكم في كلباء، والشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ عصام بن صقر القاسمي، مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ أحمد بن عبد الله بن سالم القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء ووكلاء الوزراء، ورؤساء الدوائر الحكومية، والمحلية، ورجال الأعمال ولفيف من المدعوين.