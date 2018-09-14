شرطة الشارقة توزع مطويات توعوية بمدينة الحمرية

الشارقة 24:

تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، الرامية لتعزيز الأمن والأمان، أطلق مركز شرطة الحمرية الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة توعوية على مستخدمي الطريق بمدينة الحمرية، وذلك بتوزيع مطويات توعوية بعدة لغات "العربية، والإنجليزية، والأردية، والصينية"، تهدف من خلالها إلى رفع الوعي الأمني لدى قاطني المدينة من مواطنين ومقيمين، وذلك بحضور العقيد علي سعيد الجلاف رئيس مركز شرطة الحمرية الشامل، وعدد من موظفي المركز.

تأتي هذه المبادرة من ضمن أهداف مبادرات الدرع الأمني التي أطلقتها شرطة الشارقة مسبقاً، والتي تتطابق مع ترسيخ دورها الإيجابي تجاه المجتمع المدني، وتأكيداً علي حرصها الدائم على أمن وسلامة المجتمع.

من جانبهم ابدى جميع المستهدفين من مختلف الجنسيات سعادتهم بالدور الأمني الكبير الذي تقوم به شرطة الشارقة تجاههم.