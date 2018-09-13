ثابت الطريفي يشيد باهتمام حاكم الشارقة بذوي الإعاقة

الشارقة 24:

ثمن سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة الإنجاز الذي حققته إمارة الشارقة بحصولها على لقب الشارقة صديقة لذوي الإعاقة الحركية من الاتحاد العالمي للمعاقين، ليضاف إلى سجل الإمارة الحافل بالإنجازات المحلية والعالمية بفضل توجيهات ورؤى قائد مسيرة النهضة بالإمارة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أولى جل اهتمامه ورعايته الكريمة لذوي الإعاقة، ووجه كافة الدوائر الحكومية بالإمارة بتوفير كل الإمكانيات والوسائل المتاحة لدمجهم في المجتمع وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في العمل والإنتاج ومواصلة المسيرة المباركة لنهضة الإمارة.

وأكد أن البلدية بادرت بتقديم العديد من الخدمات والتسهيلات والمبادرات النوعية لهذه الفئة المهمة اتساقاً مع رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فسعت إلى توفير بنية تحتية في حدائق المدينة تتناسب مع الاحتياجات الخاصة لذوي الإعاقة الحركية حتى تتاح لهم الفرصة للاستمتاع والتنزه بالحدائق، وعملت على تهيئة مداخل ومخارج الحدائق بحيث تكون بمواصفات خاصة تراعي وجود تدرجات سلسة داخل أروقة الحدائق لتسهيل حركتهم، كما تم تخصيص مواقف لهم بالقرب من البوابات الرئيسية للحدائق، ووفرت البلدية كذلك كراسي متحركة في مباني البلدية والحدائق، فضلاً عن توفير سيارات جولف في المبنى الرئيسي للبلدية.

ولفت إلى أن البلدية سمحت للأسر الحاملة لبطاقات ذوي الإعاقة بدخول الحدائق دون الحاجة لإبراز بطاقة الدخول تسهيلاً لهم كبادرة إنسانية من البلدية، كما حرصت على إشراكهم في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقيمها البلدية في الحدائق وتدريبهم على المهارات التي تساعدهم على العمل والإنتاج كصناعة المشغولات اليدوية وغيرها.

وكشف الطريفي أن البلدية خصصت ريع رسوم المواقف العامة المحيطة بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية للمدينة لخدمة أهدافها السامية، كما أعلنت البلدية خلال إطلاق الهوية الجديدة للمشاتل لتكون تحت مسمى "حدائق بلدية الشارقة" عن تدشين حديقة الفواكه، وتخصيص ريع هذه الحديقة لصالح طلبة مركز مسارات للتطوير والتمكين بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية كمكرمة من البلدية، كما أتاحت الفرصة لعشرة طلاب من ذوي الإعاقة الذهنية للعمل بها، بعد أن تلقوا تدريباً اختصاصياً استمر لمدة ستة شهور.

وأضاف أن البلدية حرصت على أن يكون لذوي الإعاقة نصيب في التدريب على الممارسات الصحية الجيدة من خلال إشراكهم في برنامج الشارقة لسلامة الأغذية والاستفادة من مزاياه العديدة.