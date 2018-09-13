مدرسة الحصن تنظم احتفالاً بمناسبة إطلاق "مبادرة أقدر"

الشارقة 24:

نظمت مدرسة الحصن للتعليم الأساسي في مدينة دبا الحصن، صباح الأربعاء، احتفالاً لطلابها، بمناسبة إطلاق مبادرة "أقدر"، لوزارة الداخلية.

وحضر الاحتفال، محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة دبا الحصن، والمقدم راشد بن حمّاد الزعابي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالإنابة، والرائد إبراهيم عبد الله الظهوري رئيس مركز شرطة دبا الحصن الشامل، وإبراهيم بغداد رئيس مجلس أولياء أمور دبا الحصن السابق وعدد من الضباط وضباط صف وأفراد الشرطة وأولياء أمور الطلبة.

ويهدف الاحتفال إلى تكريس أهمية المبادرة في نفوس الطلبة لنشر الثقافة الأمنية بين الطلاب في المدرسة.

وأشار محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة دبا الحصن إلى أهمية مبادرة أقدر والتي تعد من إحدى المبادرات التربوية التي تتلاقى فيها جهود وزارة الداخلية مع وزارة التربية والتعليم، بهدف تأهيل الطلبة على روح الانضباط وحب الوطن وتكريس مفاهيم الوطنية والسلوك الصحيح.