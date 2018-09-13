"كهرباء الشارقة" تبحث تطبيق عدادات مياه ذكية

الشارقة 24:





بحث سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع وفد من شركة انتجرا الفرنسية المتخصصة في مجال عدادات المياه الذكية، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الطاقة، وتطبيق منظومة العدادات الذكية التي تعمل بنظام الألتراسونيك الذي يمتاز بالدقة في القراءات ومعرفة قيمة الاستهلاك الحقيقي للمياه، مما يحقق المصلحة للمشتركين وللهيئة في نفس الوقت ويساعد على التعرف على أي زيادات غير مبررة للاستهلاك، وبالتالي البحث عن أسبابها وإصلاحها ويحافظ على المياه التي تعتبر ثروة غالية من الهدر.

واستعرض سعادة الدكتور المهندس راشد الليم خلال المقابلة الخطط والمشروعات المستقبلية والخدمات المتميزة التي توفرها هيئة كهرباء ومياه الشارقة للمشتركين، مشيراً إلى أنه تم إعداد خطة لتركيب العدادات الذكية التي تعمل بنظام الألتراسونيك على محطات ضخ المياه للحفاظ على المياه من الهدر، وسيتم التوسع في تركيب هذه النوعية من العدادات للمشتركين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الهيئة اتخذت خطوات جادة لتطوير مجالات عملها، بتوجيهات ودعم كامل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال تبني عدد من السياسات والبرامج وتطبيق التقنيات الحديثة والسعي لتعزيز الوسائل والسبل والخطوات الكفيلة بتحقيق تقدم في إنتاج وتحلية المياه والحفاظ عليها من الهدر لتلبية الطلب المتزايد عليها وتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة مسيرة التقدم والتنمية في إمارة الشارقة.

وأكد أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق التنمية المستدامة من خلال حفظ وترشيد استخدام المياه كهدف استراتيجي تعمل الهيئة، بالتعاون مع جميع الجهات على وضع المبادرات التي تضمن تحقيقه وتحرص على بناء الشبكات الذكية ورفع الكفاءة التشغيلية لمحطات الإنتاج، لما لذلك من أثر كبير في التقليل من الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة كخيار استراتيجي لمستقبل أجيالنا.

وأشار إلى أن تطبيق منظومة العدادات الذكية ستساهم بشكل كبير في ضمان الدقة في قراءات العدادات والتعرف على كميات الاستهلاك الفعلية من المياه، مشيراً إلى أن الهيئة تعتمد على الدراسات المتخصصة والمتأنية عند تطبيق أي نظام جديد، لضمان تحقيق الفائدة للهيئة والمشتركين.

وأكد أن تبادل الخبرات يساهم في إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه قطاع المياه، ويسهم في تحفيز التعاون مع الهيئات والشركات العالمية المتخصصة، ويعزز جهود البحث العلمي ومناقشة آخر المستجدات والتطورات في مجال الحفاظ على الثروة المائية.

ومن جانبه أشار فيرناندو موريرا نائب رئيس انتجرا إلى أن الشركة تمتلك تقنيات عالية في مجال إنتاج وتصنيع العدادات الذكية وتعتبر من الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال، مشيراً إلى أن التعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة في هذا المجال سيساهم في توفير كميات كبيرة من المياه وترشيد الاستهلاك، وضمان الدقة والجودة في احتساب كميات الاستهلاك الفعلية.

وأشاد بالمستوى المتميز لهيئة كهرباء ومياه الشارقة وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه وخدمة المشتركين.