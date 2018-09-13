عبد الله بن سالم يحضر أفراح بن خادم وآل علي في الشارقة

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء الأربعاء، حفل زفاف عبد العزيز أحمد سعيد بن خادم على كريمة محمد حسن آل علي الذي أقيم في ضاحية واسط في مدينة الشارقة.

كما حضر الحفل بجانب سموه، سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وسعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة الضواحي والقرى في الشارقة، وسعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، بجانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال وأهل العروسين ولفيف من المدعوين.