شرطة الشارقة تعقد الاجتماع الأول لفريق الإبداع

الشارقة 24:

عقد فريق الإبداع والابتكار بالإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة الشارقة، أول اجتماعاته، برئاسة المقدم سليمان علي النقبي رئيس قسم الاستراتيجية بالإدارة، وذلك بقاعة العميد حميد سيف بمقر القيادة، وبحضور عدد من الضباط المنسقين على مستوى الإدارات المختلفة.

في بداية إدارته لأجندة الاجتماع شكر المقدم النقبي الحضور، كما خص بالشكر أعضاء فريق الإبداع والابتكار السابق ورئيسه المقدم دكتور سامح الحليان على جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال فترة عملهم، مثمناً النتائج التي حققوها في هذا المجال.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على أبرز المقترحات الابتكارية التي تم تنفيذها، والنتائج التي تم تحقيقها بناءً على المستهدفات الموضوعة مسبقاً، كما تم شرح آلية استخراج البيانات اللازمة في برنامج الابتكار على منسقي إدارات الإدارة العامة للعمليات الشرطية.

واستعرض الاجتماع المقترحات المقدمة، والمقترحات المطبقة، والمقترحات المرفوضة، إضافة للمقترحات التي تحت قيد الدراسة والتطبيق لعدد من الأقسام والإدارات، والوقوف على أهم التحديات والمعوقات التي تواجههم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.