النائب العام يبحث التعاون مع "الأعــلى لشؤون الأسرة"

الشارقة 24 - وام:

التقى سعـادة المستشار الدكتور حمد سـيف الشـامسي النائب العام للدولـة، يوم الأربعاء، بمكتبه بقصـر الخبيرة في أبوظبي، هنادي صالح اليافعي مدير إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقـة رئيس اللجنة المنظمة لحملة سلامـة الطفل، ونهلة حمدان مدير قسم المبادرات والأنشـطة بالمجلس.

جرى خلال اللقاء، بحث أوجه وأساليب التعاون بين النيابة العامة الاتحادية والمجلس، في إطار مبادرة "المبادئ المهنية والثقافة القانونية للإعلاميين في مجال التعامل مع قضايا الأطفال"، وفقاً للضوابط التي يفرضها قانون حماية الطفل "وديمة"، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتهدف إلى نشر التوعية للمحافظة على سلامة الأطفال وحمايتهم، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم، في مجتمع يتمتع أطفاله بالصحة النفسية والسلامـة الجسدية، بتوعية الفرد والمجتمع، وتفعيل الشراكة بين الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.

وأوضح النائب العام، خلال اللقاء، دور النيابة العامة في دعم هذه المبادرة باعتبارها النائب عن الهيئة الاجتماعية وممثل القانون في الدولة، وهو ما يشمل بالطبع حماية حقوق الطفل لذا تمارس النيابة العامة دوراً فاعلاً في رفع الوعي المجتمعي بالضوابط التي يتعين التزامها من جانب كل من يتعامل مع قضايا الأطفال، مؤكداً أن النيابة العامة تمارس بالفعل هذا الدور التوعوي عبر موقعها على شبكة الإنترنت وحساباتها المتعددة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما توفر تطبيق "مجتمعي آمن" الذي يكفل البلاغ العاجل عن أي انتهاكات للقانون، وما قد يقع منها على حقوق الطفل وتصل البلاغات على الفور إلى الوحدة المختصة بمكتبه، ويتم التعامل معها قانونياً على وجه السرعة.

وأبدى النائب العام، استعداد النيابة العامة لتوفير كل أوجـه الدعم لهذه المبادرة، في إطار قوانين الدولة وضوابط النيابة العامة في أداء عملها.

حضـر اللقاء، من مكتب النائب العام المستشار سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام الأول، والمستشار أنور أمين الهرمودي المحامي العام لنيابة الشارقة الكلية.