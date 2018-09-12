مدير بلدية الحمرية يُشيد بجهود حاكم الشارقة في دعم المعاقين

الشارقة 24:

أشاد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، بالدعم اللامحدود والمتابعة الحثيثة التي يحظى بها المعاقون في إمارة الشارقة، من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأعرب الشامسي، عن فخره واعتزازه بمستوى الإنجازات التي تحققها الشارقة، يوماً بعد آخر، في كافة المجالات، ولا سيما في مجال دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأكد مدير بلدية الحمرية، أن نيل الشارقة لقب مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية، من قبل الاتحاد العالمي للمعاقين، يعد وساماً تتوج به الإمارة، بفضل جهود وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وجهود كافة المؤسسات والأفراد، لتوفير كافة الخدمات والمرافق، لهذه الفئة المهمة في المجتمع.

وأوضح الشامسي، أن بلدية الحمرية كجزء من المجتمع والدوائر الحكومية في الإمارة، سعت إلى تعزيز تلك التوجهات، من خلال اهتمامها بتوفير كافة متطلبات الأشخاص من ذوي الإعاقة، بما فيها الإعاقة الحركية، في منشآتها ومرافقها، وما تتخذه من إجراءات مساندة لتلك الفئة الغالية على قلوبنا.