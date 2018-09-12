"تمكين اجتماعي الشارقة" تقدم قرطاسية مدرسية لـ 1210 أيتام

الشارقة 24:

استكملت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، عملية توزيع قسائم القرطاسية المدرسية على 1210 من طلابها الأيتام المنتسبين للمؤسسة، بتكلفة إجمالية وصلت إلى أكثر من 300 ألف درهم، وذلك ضمن توجهاتها الدائمة لدعم أبنائها أكاديمياً، وتذليل الصعوبات التي تواجههم في مسيرتهم الدراسية.

ودأبت المؤسسة، على توفير القسائم الشرائية للقرطاسية، مع مطلع كل عام دراسي جديد، بالتنسيق مع محلات مختارة، لجميع الطلبة والطالبات المنتسبين للمؤسسة في مدينة الشارقة والمناطق التابعة لها، بهدف تمكينهم من اختيار أدواتهم المدرسية المناسبة، والتي تعزز ثقتهم بأنفسهم.

وقالت نوال الحامدي مديرة إدارة الرخاء الاجتماعي بالمؤسسة: في إطار جهود المؤسسة الدائمة لدعم الجانب الأكاديمي لمنتسبيها، نحرص بداية كل عام دراسي جديد، على توفير قسائم شرائية لطلابنا الأيتام، ليتسنى لهم اختيار ما يناسبهم من أدوات مدرسية، مشيرة إلى التعاقد مع مكتبة دار الحرمين، لشراء قسائم القرطاسية المدرسية هذا العام.