مجلس ضاحية الزبارة بخورفكان يهنئ المسنين بالعام الهجري

الشارقة 24:

زار رئيس وأعضاء مجلس ضاحية الزبارة في خورفكان، عدداً من كبار السن في منازلهم، وقدموا التهنئة لهم بقدوم العام الهجري الجديد 1440هـ، وقام بإهدائهم الإصدار الجديد من التقويم الهجري لدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة.

وقدم محمد الغاوي النقبي رئيس المجلس، التهاني لكبار السن في مدينة خورفكان، واطمأن على أحوالهم وشؤونهم ومختلف الخدمات المقدمة لهم، وأشار إلى حرص المجلس على تحقيق التكافل الاجتماعي، والتواصل مع كبار السن، والعمل على تقديم المساعدات الممكنة لهم، وإدخال السعادة في قلوبهم، تقديراً لدورهم وإسهاماتهم في بناء الوطن، مؤكداً أن الاهتمام بكبار السن مسؤولية مجتمعية وواجب وطني وأخلاقي.

وتناوب أعضاء المجلس، على تقديم التقاويم الجديدة، التي تتضمن أوقات الصلاة في إمارة الشارقة، لكبار السن.

وأبدى كبار السن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين أنها تدخل السعادة على نفوسهم، وتشعرهم بتقدير المجتمع واهتمامه بهم، وأعربوا عن تقديرهم لمبادرة المجلس بتوزيع التقويم الهجري الجديد .