مجانية المواقف بمناسبة رأس السنة الهجرية في مدينة الشارقة

الشارقة 24:

أعلنت بلدية مدينة الشارقة أن جميع المواقف العامة في المدينة ستكون مجانية، الخميس، بمناسبة رأس السنة الهجرية، باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وهي مناطق شارع الحصن "مجمع البنوك"، في منطقتي الشويهيين والشيوخ، وشارع الكورنيش من الجهتين بالشويهيين، وشارع قيس بن أبي صعصعة "سوق الطيور"، في منطقة الجبيل، ومواقف السوق المركزي في المجاز 1، وشارع الكورنيش "البحيرة" من جهة البحيرة في مناطق المجاز 1,2,3.

وتحذر البلدية من سوء استخدام المواقف، كالوقوف المزدوج أو الوقوف أمام حاوية النفايات، وغيرها من المخالفات التي تعرض أصحابها للغرامة المالية المقررة على مدار الساعة.