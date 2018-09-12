بلدية الحمرية تواصل حملة "سلامتك أولاً"

الشارقة 24:

رفعت بلدية الحمرية من جاهزيتها لاستقبال زوار منطقة الحمرية خلال عطلة السنة الهجرية الجديدة ونهاية الأسبوع، وذلك من الخميس وحتى السبت المقبل، من خلال استنفار كافة طاقاتها لتهيئة الأجواء وضمان استمتاع الزوار وسلامتهم.

وأنهت فرق البلدية من تنظيف وتسوية رمال شاطئ الحمرية، بجانب تنظيم كافة المرافق المحيطة، والتي من المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الزوار طوال ساعات اليوم من الصباح وحتى المساء.

وعززت البلدية جهودها لإنجاح حملتها التوعية التي تحمل شعار "سلامتك أولاً"، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، بهدف ضمان سلامة مرتادي البحر من حالات الغرق وفرص الوقاية لكافة أفراد الأسرة خلال ممارستهم السباحة.

وأفاد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن سيارات البلدية والمخصصة لتنظيف الشاطئ وتسوية الرمال قامت بجهود متواصلة طوال الأيام الماضية، بهدف تهيئة الشاطئ لاستخدام الزوار.

ولفت الشامسي إلى أن كافة الإجراءات اتخذت بهدف التسهيل على الزوار وضمان قضائهم لأجمل الأوقات بالحمرية، منوهاً إلى أن بلدية الحمرية تواصل وشركة الشارقة للبيئة "بيئة" جهودهما في تقديم كافة الخدمات البيئية والفنية والخدماتية، لتعزيز كافة الجوانب المتعلقة بالشاطئ والمرافق العامة بالمنطقة.