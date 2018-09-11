الحمادي يثمن دور المركز الإقليمي للتخطيط التربوي في الشارقة

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم في ديوان الوزارة بدبي، الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة المركز الإقليمي للتخطيط التربوي الذي يوجد مقره في الشارقة وذلك بصفته رئيساً للمجلس.

ويضم المجلس في عضويته مدراء إدارات تخطيط التعليم وسياساته في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مدير عام المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو ومقره باريس السيدة سوزان جراند لويس.

ورحب معالي حسين الحمادي بأعضاء المجلس في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بخبراتهم وتعاونهم لدعم المركز في تحقيق رؤيته المتمثلة في الوصول إلى قدرات بشرية إقليمية متميزة في التخطيط النوعي لمستقبل التعليم.

وثمن معاليه، أهمية الدور الذي يقوم به المركز الإقليمي من خلال الأنشطة، والفعاليات، التي ينفذها وطنياً وخليجياً وعربياً وعالمياً في مجال بناء القدرات في تخطيط التعليم وسياساته وإدارته، إضافةً إلى تنفيذ الدراسات ونشر المعرفة، ليستفيد منها صناع القرار والأكاديميون والمجتمع المدرسي وأولياء الأمور من خلال التنسيق مع اليونسكو، لدعم تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالتعليم في الإمارات والإقليم.

واستعرض الاجتماع الفعاليات، والنشاطات، والدراسات، والإصدارات الخاصة بالمركز الإقليمي للتخطيط التربوي خلال 2017 وحتى منتصف 2018.

وقدمت مهرة المطيوعي، مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي عرضاً تفصيلياً لإنجازات المركز خلال الفترة المذكورة، مؤكدةً أنّ الجودة في الخدمات المقدمة، وإنتاج المعرفة، ونشرها باللغتين العربية والإنجليزية والانفتاح على الشراكات مع المؤسسات ذات الخبرات العميقة، واستقطاب الأفراد والتنسيق المستمر والدائم مع منظمة اليونسكو تعتبر ركائز عمل المركز، وموجهاته،، لتنفيذ خطته الاستراتيجية للفترة 2017-2021.

وأشاد أعضاء مجلس الإدارة بمستوى الخدمات والمنشورات، التي يقدمها المركز الإقليمي، وعبروا عن رغبتهم في تبادل الخبرات بين مؤسساتهم والمركز في مجال تخطيط التعليم، وبحوث السياسات، وناقشوا خطة المركز ورؤيته المستقبلية، حيث قدموا توصيات ومداخلات قيمة تتعلق بمجالات عمل المركز.

يذكر أن المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، هو أحد مراكز اليونسكو من الفئة الثانية، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 2007 بموجب الاتفاقية الموقعة بين حكومة الدولة واليونسكو، وقد حظي المركز برعاية كريمة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث وجه سموه بإنشاء المركز داخل المدينة الجامعية بالشارقة، لينضم إلى المؤسسات التعليمية والمعاهد العليا الرائدة في المنطقة، وهو ما هيأ البيئة التدريبية، والأكاديمية الجاذبة، التي استقطبت بدورها القيادات التربوية وكبار المتخصصين في وزارات التربية والتعليم بالمنطقة .