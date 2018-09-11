لجنة تخصيص الأراضي تبحث طلبات مواطني الشارقة

الشارقة 24 – وام:

عقدت اللجنة المؤقتة لتخصيص الأراضي، الثلاثاء، اجتماع بمقرها الرئيسي في دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، برئاسة سعادة وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة، لبحث طلبات الأراضي الصناعية والتجارية والسكنية واعتمادها لمواطني الإمارة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد المحددة.

وقال سعادة المنصوري: إن اللجنة ناقشت أفضل السبل لتلبية احتياجات الأهالي من الأراضي السكنية، بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعليمات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ويواكب المتابعة الحثيثة للمجلس التنفيذي، بتلبية احتياجات المواطنين من الأراضي وتوفيرها لهم، وفق إجراءات عمل متطورة وسريعة ومبسطة.

وأشار المنصوري إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها، اشتراطات تخصيص الأراضي، وآلية توزيعها وسحبها، بجانب استعراض نتائج الاجتماع الأخير مع دائرة التخطيط والمساحة، والدور الإيجابي والمحوري الذي تقوم به في دعم أعمال اللجنة، بما يساهم بشكل إيجابي في تحقيق أهدافها.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، عبد العزيز عبيد الحصان، وصالح حميد النقبي، وسلطان محمد بوغانم، وسالم مبارك بن دلموك، وإسماعيل سالم عبيد، وعبد الله سالم علي بن هويدن، وإبراهيم علي المليحي، وخليفة سعيد حليس مقرر اللجنة.