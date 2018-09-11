"الشارقة للتعليم" يبحث سير العملية التربوية مع المدارس الخاصة

الشارقة 24 – وام:

عقد مجلس الشارقة للتعليم، يوم الثلاثاء، اجتماعاً لإدارات المدارس الخاصة، لمناقشة عدد من المواضيع الإدارية والفنية المهمة، التي تتعلق بآلية تعامل المدارس مع المجلس، والخطط الموضوعة، لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بها.

حضر الاجتماع، الذي ترأسه سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، نحو 113 من مديري ومديريات المدارس التي تتبع المنهاج الوزاري والمناهج الأجنبية، إضافة إلى علي الحوسني أمين المجلس، ومحمد الملا مدير إدارة التعليم.

وثمن سعادة الدكتور الكعبي، جهود الإدارات المدرسية في الميدان التعليمي، والتي تصب في مصلحة الطلبة والرقي بمستواهم التعليمي، مبيناً أن العملية التربوية والتعليمية مسؤولية تقع على الجميع، وأن الإنجازات القائمة ما كانت لتتم لولا تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الذي تتميز بها مدارس الإمارة، مشدداً على ضرورة وأهمية مواكبة التطورات الحديثة في تكنولوجيا التعليم، والتقيد بالثوابت والقيم الإماراتية الأصيلة، مؤكداً أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمثابة خارطة طريق كونها تصدر عن صاحب خبرة وبصيرة نافذة.

واستعرض الدكتور الكعبي رؤية وأهداف المجلس وهيكله التنظيمي وخطته الاستراتيجية، مشدداً على ضرورة تكامل وتوحد الجهود للارتقاء بمستوى التعليم في الإمارة، وتحقيق التطلعات والأهداف المطلوبة ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأكد سعادته أهمية بناء جسور التواصل بين الميدان التربوي والمجلس، متمنياً أن يكون التعليم في الشارقة نموذجاً متميزاً، يدفع المنافسة العالمية وتنمية العلاقة الإيجابية بين كل أطراف العملية التعليمية، لخدمة أبنائنا الطلاب ولتفعيل أداء الكوادر التعليمية وتجويد برامج التعليم.

وقال سعادة الكعبي: إنه سيتم التعميم على المدارس لدراسة بعض الملفات المهمة في التعليم الخاص، منها مسائل الرقابة والمناهج والمقاصف والرسوم والزي والعيادات المدرسية وغيرها، على أن يتم ترشيح أفراد من المدارس من ذوي الكفاءة للإفادة في كل ملف والخروج بتوصيات، مضيفاً أن مختلف مؤسسات الشارقة الحكومية مستعدة لتسخير إمكاناتها والتعاون مع المجلس لخدمة المدارس.

من جهته، أعرب علي الحوسني عن تفاؤله بوجود كوكبة من خبراء التعليم للعمل معهم كشركاء للارتقاء بمنظومة التعليم، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مشيراً إلى أن توجيهات سموه للمجلس واضحة، وهي العمل على الارتقاء بالتعليم، وأن أبوابه دائماً مفتوحة لتقديم الدعم والمساندة للمدارس، بما يؤمن قيام هذه المؤسسات بدورها التعليمي والتربوي والاجتماعي والإنساني والوطني على أكمل وجه.

وأضاف أن اللقاء التعريفي هذا سيتبعه لقاءات تخصصية لمناقشة جميع ملفات التعليم، لافتاً إلى أن خبراء تربويين سيزورون عدداً من المدارس للنظر في طريقة تقييم المدارس .

من ناحيته، قال محمد الملا: إن التعليم يحظى بدعم متواصل ومتنام من قبل القيادة الرشيدة باعتباره أهم وسائل تحقيق التنمية البشرية، من خلال تطوير العملية التعليمية والحياة المدرسية، مؤكداً أن المجلس بات المرجع الرئيسي والوحيد للمدارس الخاصة، ويعمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية الأخرى تحقيقاً لرؤية الإمارات في التعليم 2021، متطرقاً إلى مركز خدمة المتعاملين في منطقة الطلاع، وضرورة أن تقوم المدارس بالإجراءات الورقية وليس ولي الأمر.