موارد الشارقة تستضيف "أنتم جنتنا" في الدفين وكلباء

الشارقة 24:

استقبلت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، فريق دائرة الخدمات الاجتماعية بفرعيها في الدفين بمدينة الشارقة وكلباء، لتنفيذ مبادرتها "أنتم جنتنا"، بحضور عدد من المسؤولين والموظفين.

وخلال اللقاء عُرضت ورشة عمل بعنوان "التشيخ وانقلاب الهرم الديموغرافي"، حيث تناولت عدداً من المواضيع والمحاور، منها تعريف تشيخ السكان، وانقلاب الهرم الديموغرافي، ومنافعه وأضراره، واستعداد المؤسسات له.

وتندرج هذه اللقاءات ضمن مساعي الدائرة، لتعزيز المشاركة المؤسسية والمجتمعية، وتطبيقاً لأنشطتها ضمن برنامج الشارقة مدينة مراعية للسن، حيث تحرص الدائرة على تحقيق المعايير الدولية، من خلال تطبيق ودعم مختلف الأنشطة، والمبادرات الداعمة للبرنامج.