أئمة ومؤذنو الشارقة يثمنون مكرمة حاكم الشارقة

الشارقة 24:

ثمن أئمة ومؤذنو مساجد الشارقة مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهه بمنح أبنائهم منحاً دراسية شاملة في جامعة الشارقة، مشيدين بعطاء سموه السخي، الذي أزال عن كاهلهم أعباءً ماديةً، وكان للمكرمة أثر بالغ في نفوس أسرهم.

وتقدم العاملون بمساجد الشارقة من أئمة ومؤذنين بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على هذه المنحة الكريمة، التي تضاف إلى جملة المكارم والعطايا التي تفضَّل بها سموه عليهم، تقديراً لمكانتهم وإجلالاً لهم، معربين عن بالغ سعادتهم بالمنح الدراسية، التي اعتمدها سموه لأبنائهم من الذكور والإناث، وتمكينهم من الالتحاق بجامعة الشارقة في كافة التخصصات العلمية، التي يرغبون بها، مؤكدين على أن عطاء سموه الكريم يسهم في تفوق أبنائهم، وتحقيق أمنياتهم العلمية.