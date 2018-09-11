اللواء الشامسي يترأس الاجتماع التاسع للجنة القيادة العليا بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع التاسع للجنة القيادة العليا بشرطة الشارقة، الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، بنادي ضباط الشرطة.

جاء ذلك بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والمدراء العامون ومدراء الإدارات، وعدد من كبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

في بداية الاجتماع، هنأ قائد عام شرطة الشارقة الحضور بمناسبة العام الهجري الجديد، مؤكداً على أهمية هذه اللقاءات لما تفرزه من مقترحات تصب في النهاية لتطوير مخرجات العملية الأمنية، كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها مختلف الإدارات بشرطة الشارقة في المحافظة على مستوى جاهزيتها وسعيها المستمر إلى الارتقاء بأدائها، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لأفراد الجمهور.

واستعرض الاجتماع جدول أعماله والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات الأخيرة للقيادة، وما تم بشأنها، واستمع الاجتماع إلى عرض من العقيد ناصر خادم الكعبي مدير إدارة إسعاد المتعاملين بوزارة الداخلية عن مبادرة برنامج وزارة الداخلية للسعادة والإيجابية لتحقيق جودة الحياة للعاملين والمتعاملين، بالإضافة إلى عرض الخطة التدريبية الاتحادية لوزارة الداخلية للعام 2018، ومنها تم وضع تصور للخطة للعام 2019.

كما تطرق الاجتماع إلى التوجه المستقبلي للدورات التدريبية ومزايا التدريب الذكي.

وفي ختام الاجتماع، أعرب قائد عام شرطة الشارقة عن شكره للحضور وللإدارات المختلفة التي تمكنت من إنجاز الأعمال والمهام الموكلة إليها، ووجه بضرورة العمل على تحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار الأمني والخدمات المقدمة للجمهور، وضمان حقوقهم وتذليل الصعاب التي تواجههم، من خلال تبني أفضل الممارسات وتقديم الخدمات الأمنية الشاملة حتى ينعم الجميع بالأمن والطمأنينة، والمضي قدماً في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ الأمن المجتمعي وتحقيق الأهداف الاستراتيجيــة الرامية إلى دعم ركائز الأمن باعتباره قاعدة أساسية للتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية.